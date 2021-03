Ukens tips: Åtte ting du bør vite om varme og inneklima – spesielt om du sitter på hjemmekontor

– Går du inne om vinteren med shorts og T-skjorte, er det et tegn på at varmen må senkes.

Føles luften tørr? Da bør du senke varmen. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Ukens tips: Folk flest er mer hjemme. Inneklimaet er blitt viktigere når vi bruker boligen hele døgnet. Er luften for dårlig, for varm eller for kald? Merker du at det blir mer støv?

Eksperten: Kai Gustavsen, fagsjef for inneklima i Astma- og Allergiforbundet. Han har blant annet utarbeidet hjemmekontor-tips med Sintef i forbindelse med korona.

Nå som vi er mer hjemme, ser vi hva boligene våre tåler og lærer mer om dem, mener Gustavsen. Vi må tenke annerledes. Noen bør fyre på en annen måte. De fleste bør støvsuge oftere og tenke mer på søppel, støy og rot enn normalt.

1. Hva er en passende innetemperatur?

– Det er ikke en fasit. Det varierer med boligens alder, for eksempel hvor godt isolert den er. I en ny bolig vil for eksempel 20–22 grader fungere fint om vinteren, mens det vil bli litt kaldt i en eldre bolig, sier Gustavsen.

Han anbefaler at man henger et termometer på veggen. Heng det 1,5 meter over gulvet på en innevegg – ikke en vegg mot en kald gang eller lignende. Termometeret brukes for å justere panelovner og lignende til ønsket temperatur. For det kan godt være panelovnen må stå på 25 for å få varmen opp på noen og tjue grader inne.

– Går du inne om vinteren med shorts og T-skjorte, er det et tegn på at varmen må senkes. Det går både på energibruk og miljø. Ta heller på deg mer klær, sier Gustavsen.

2. Bør du skru ned temperaturen?

For varm luft oppleves som mindre frisk enn kjøligere luft, ifølge Gustavsen. Særlig om vinteren når vi varmer opp luften. Du trenger ikke fryse, men unngå trekk. Litt bevegelse innimellom hjelper for å holde varmen. Samtidig blir hjemmekontoret stadig varmere med været, så reguler varmekildene etter behov.

Senk temperaturen hvis luften føles tørr og temperaturen overstiger 22 grader i fyringssesongen, anbefaler Folkehelseinstituttet.

Vurder å kle på deg om du går inne i shorts og T-skjorte om vinteren. Senk temperaturen, og tenk på energibruken. Foto: Synne Hellum Marschhäuser

3. Solvarmt inne?

Solskjerming på utsiden av vinduet er mest effektivt. Et lyst teppe hengende i vindu vil reflektere solstrålene og er en grei midlertidig løsning. Rask gjennomlufting med vindu og dør i den kalde årstiden gir bedre luftkvalitet og kjøler ikke ned arbeidsrom og inventar, ifølge Gustavsen. Bordvifte er et alternativ.

4. Fjern støv og ting som lukter

Forurensningskilder, kaller Gustavsen det. Er det noe som lukter inne, er det en god indikasjon på avgassing. Det kan du flytte inn i et rom med avtrekk eller et rom du ikke jobber i.

Også søppelbøtten bør tømmes jevnlig. Sørg for at støvet ikke hoper seg opp på gulv og andre ting. Ukentlig renhold er viktig, mener eksperten.

5. Slik lufter du

Får du for lite luft gjennom ventilasjonen, bør vinduene brukes. Det beste er kortvarig lufting med stor åpning, ifølge Gustavsen. Lufteventilene bør også være åpne, men monter filter eller pollenduk hvis pollen er et problem. Og ikke glem kjøkkenventilator når du lager mat. Rengjør filteret jevnlig.

Et vegghengt termometer kan hjelpe når du stiller panelovnen. Innetemperaturen stemmer ikke nødvendigvis med gradene på ovnen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

6. Har du balansert ventilasjon?

Sjekk hvordan det står til med filteret, anbefaler Gustavsen. Vurder å øke luftmengden til full styrke om hele familien jobber hjemmefra.

7. Pollensesong: Finn deg en egnet arbeidsplass

Pollensesongen varer fra januar til september de varmeste stedene. Er du allergisk, bør du vurdere å holde arbeidsplassen unna vinduer med trær nært på. Økt renhold og bruk av støvsugeren kan også hjelpe.

8. Fyrer du med ved? Bruk ovnen riktig

Vedovnen bør være rentbrennende, ifølge Gustavsen. Rentbrennende ovner forurenser mindre. De påvirker ikke inneklimaet og nærmiljøet i samme grad som en gammel vedovn.

Ovnen bør rengjøres jevnlig. Både utvendig og innvendig med passende utstyr (askesuger). Ikke bruk vanlig støvsuger.

Sliter du med å få fyr? Sjekk at alle spjeld er åpne, at brennkammer og røykrør er støvsugd/feiet og om pipen er i god stand. En røyksuger eller avtrekksvifte på pipen over taket kan hjelpe.

Åpne alle ventiler, ifølge Gustavsen. For eksempel luftespalter over vindu og klaffeventiler i yttervegg. Rengjør dem med støvsugeren iblant.

Bruk kvalitetsved. Fyr kun med tørr ved som ikke har fuktskader eller muggsopp.

Veden oppbevares ute. Luften påvirkes av vedkubbene, og nesten all ved har små muggsporer i seg, ifølge Gustavsen. Ta inn det du trenger for samme kveld.

Plassering av ovnen: Strålevarme kan være ubehagelig. Tenk på hvor møbler og ovn bør stå i forhold til hverandre.