Kjøpte 60–70 gamle Saaber: – Kommer å bli gull verdt

Det belgiske kjæresteparet støvsuger Norge for gamle Saab-biler. – Dette er pensjonen vår, sier Jean Pierre og Gina.

– Saab ble populært da selskapet gikk konkurs, sier Jean Pierre Rolly. Sammen med kjæresten Gina Van De Voorde har han flyttet til Norge og vil leve av å selge originale Saab-deler. Foto: Paal Kvamme

Paal Kvamme

Fiskå, Sunnmøre: – Welcome to the war zone, sier Jean Pierre Rolly (60).

Flere titalls halvslaktede bilvrak ligger strødd mellom høyt gress, rustne bilfelger og motordeler.

Den malingslitte gården ligger avsides til, opp en lang og hullete grusvei, uten naboer i umiddelbar nærhet. Bygningene kunne vært en kulisse fra en bloddryppende skrekkfilm. Men her er det kun én ting som slaktes:

Gamle Saab-er.

Flagget til topps

Sammen med Gina Van De Voorde (57) har Rolly slått seg ned i Fiskå, en liten sunnmørsbygd med noen få hundre sjeler. Her har det belgiske kjæresteparet kjøpt seg en gammel gård, heist Saab-flagget til topps i flaggstangen og startet aksjeselskapet Saab Corner.

Siden i fjor har de støvsugd Norge for gamle Saab-er og fylt opp eiendommen med flere dusin avskiltede biler.

– Noen ler av oss, sier Rolly.

Det er kanskje litt uvanlig at et belgisk par velger å flytte til en liten bygd på Sunnmøre for å leve av å selge deler fra en svensk bilprodusent som gikk konkurs for mange år siden.

– Ja, sier Rolly.

– Men det er en kjempefin jobb.

Saab har alltid hatt en sterk posisjon på Sunnmøre. Nå er det svenske bilmerket tilbake – på en måte. Foto: Paal Kvamme

Fikk nok av storbyen

Utsikten er det ingenting å si på. Den som løfter blikket over bilvrak i alle tenkelige farger, som ser forbi Saab-flagget som blafrer øverst i flaggstangen, vil se både fjell, fjord og vakkert jordbrukslandskap.

Rolly er tidligere BMW-mekaniker, mens Gina Van De Voorde jobbet i eldreomsorgen hjemme i Flandern. De flyttet til Norge i 2018 med et ønske om å bo mer landlig.

– Vi ville ikke bo i en by lenger. Det finnes ikke steder i Belgia der man kan bo fritt og landlig, sier hun.

Etter mange år med oljesvarte never, tok Rolly seg jobb som turbussjåfør. Han kjørte amerikanske og kinesiske turister på sightseeing i Norden. Slik fikk han øynene opp for Norge og Vestlandet. At de havnet i Fiskå, er tilfeldig. De hørte at gården var til salgs for en rimelig penge og slo til.

For de fleste er en gård full av gamle bilvrak en torn i øyet. For andre er dette et skattkammer. Foto: Paal Kvamme

– Kun originalt

Nå bor paret i ene delen av huset, mens den andre halvparten er fylt opp med deler fra Trollhättan. I alle rom, etasjer og hyller ligger det Saab-deler. Mye er flere tiår gamle originaldeler som aldri har vært ute av sine pappesker. Det er godt nytt for norske Saab-eiere som vil holde bilene sine på veien.

– Vi selger kun originale Saab-deler, sier Rolly.

Han åpner nærmeste pappeske og rister ut Saab-merkede bremseklosser som aldri har hilst på en bremseskive.

– Hvor i all verden får dere tak i ubrukte deler, 30–40 år etter at de ble produsert?

– Litt her og litt der. For eksempel kom vi over et nedlagt Saab-verksted på Lillehammer. Vi kjøpte alt de hadde av deler – usett, sier Rolly.

Nå har de fått snusen i et gammelt Saab-lager i Danmark.

– Det er litt av en skattkiste! 80 prosent er helt ubrukte, gamle originaldeler. Men eieren vil ha flere millioner kroner. Det blir for mye.

– Vi selger kun originale Saab-deler, sier Jean Pierre Rolly. Foto: Paal Kvamme

– En investering

Paret er overbevist om at Saab snart kommer til å stige i verdi – både delene og bilene.

– Originaldeler stiger veldig i pris nå. Begynner du å montere uoriginale deler på bilen din, er det mange som ikke vil kjøpe den. Da faller verdien, sier han.

Duoen mener at det er latterlig billig å handle Saab i Norge.

– I Belgia koster en god, første generasjons Saab 900 turbo cabriolet gjerne en kvart million kroner. I Norge får du den for halve prisen. Den røde 9000-modellen som står utenfor, kjøpte vi for 9000 kroner. I Nederland vil en slik bil koste fire-fem ganger så mye, sier han.

Buskete øyenbryn løfter seg.

– For en ekte 9–3 Viggen Monte Carlo cabriolet må du lett ut med 300.000-500.000 kroner i Belgia, sier han.

– Så Norge er veldig billig.

Hyllene er fulle av gamle, ubrukte originaldeler som etter flere tiår aldri har vært ute av pappeskene. Foto: Paal Kvamme

Begeistret Broom-Benny

Benny Christensen, bilekspert i TV 2s Broom, blir regelrett glad av å høre om det belgiske parets planer.

– De har altså kjøpt opp diverse delelager? Det kan være bra business om noen år. Kanskje allerede nå. Saab er litt som Volvo. De har noen ihuga entusiaster, sier Christensen.

– Belgierne påstår at Saab er veldig billig her til lands?

– Det stemmer. Saab er billig både i Norge og Sverige – enn så lenge.

– Kan Saab være en bra investering?

– Hvis du kjøper riktig bil, som er original og i god teknisk stand, skal du ikke bort fra at du får igjen pengene på sikt. Jeg har sansen for Saabs innovasjon, alternative design og snodige løsninger, sier Christensen og legger til at en tidlig Saab 99 EMS slett ikke hadde vært å forakte.

16-tommers Aero-felger er Saab-snacks som begynner å bli vanskelig å finne. Her ligger de slengt i hagen. Foto: Paal Kvamme

Har 60–70 biler

Mens Jean Pierre kjører land og strand rundt for å hente nye donorbiler og deretter demonterer dem, gjør Gina Van De Voorde kontorarbeid, vasker delene og prøver å lage et system i delegalskapen.

– Hvor mange Saaber har dere akkurat nå?

– 60–70 stykker. Ikke alle er her på gården. Jeg er akkurat som gjøken som legger egg i andres reir, sier han.

– Men hvorfor akkurat Saab?

– For å være helt ærlig: Før i tiden syntes jeg at Saab var skikkelig stygge biler, så stygge at de nesten ble fine. Men det er noe eget med Saab. Jeg liker både de tekniske løsningene og kvaliteten. Man jobber på disse bilene uten å være IT-ekspert. Er vannpumpen røket, kan jeg fikse den, sier han.

– Før kunne mekanikere fikse ting. Nå er de bare delebyttere. Man trenger ikke bilmekanikere lenger. Man trenger elektronikkspesialister, sier Rolly.

Han blir avbrutt av at det rister i telefonen. En kar i Bodø trenger deler til en dieselinnsprøytning. Snart er Rolly tilbake i samtalen:

– Det høres rart ut, men Saab ble populært da selskapet gikk konkurs. Ingen kjøper en Saab for å skryte av det. Eierne er entusiaster, sier han.

The Nordic Ferrari? Ferrari kan ha steilende hingster så mye de vil, hos svenske biler er det elg som gjelder. Foto: Paal Kvamme

– Kan bo på verdens ende

– Dere må være naboen fra helvete med alle bilvrakene i hagen?

– Ja. Men bilene skal vekk snart. Kommer du om noen uker, så ser det mye bedre ut. Tanken er å bygge en stor garasje for alle delene. Ambisjonen er å bli større og større.

– Snakker vi internasjonale ambisjoner her?

– Hvis folk fra andre land tar kontakt og vil ha deler, så er det greit. Men vi har ikke akkurat tenkt å promotere oss i utlandet. Å sende ting fra Norge til andre land er kjempedyrt.

– Er markedet i Norge stort nok?

– Ja. Den ene dagen kan det være tjue telefonsamtaler, neste dag ingen, sier 60-åringen.

Å bo på en liten plass på Sunnmøre er ingen problem.

– Med en bedrift som dette kan du sitte på verdens ende. Alt skjer via internett eller telefon, sier Rolly.

Fra sunnmørsbygden Fiskå satser Jean Pierre Rolly og Gina Van De Voorde alt på at Saab skal øke i verdi. Foto: Paal Kvamme

– Pensjonen vår

– Men klarer dere å leve av dette?

– Nja. Foreløpig er det vanskelig. Vi er fremdeles i oppstarten og prøver å bygge opp delelageret. Men det vil bli bra i fremtiden.

– Så det er en god investering?

– Å ja! Det er jeg helt sikker på, sier Rolly.

– I USA og Australia er det utrolig hva folk betaler for den rette delen. Prisene kommer til å stige. Jeg kjenner folk i Belgia og Frankrike som sitter på store lager av ekte Saab-deler. Han i Frankrike sier at «dette er pensjonen min». Det er sånn vi tenker også.

– Hva skjer nå? Skal dere kjøpe enda flere biler?

– Selvfølgelig. I kveld drar jeg til Trondheim for å hente en 900. Så skal jeg til Bergen og Sykkylven, sier Rolly før han kobler bilhengeren på det som er selve motoren i Saab-bedriften:

En Nissan.