Elbilladeren til Easee ilegges salgsforbud i Sverige

Den norske produsenten anker avgjørelsen.

Det svenske Elsäkerhetsverket har undersøkt ladeboksene Easee Home, Charge og Ready.

I februar varslet det svenske Elsäkerhetsverket at laderne Eeasee Home og Eeasee Charge har «alvorlige feil og mangler», og at den Stavanger-baserte produsenten risikerer omsetningsforbud i det svenske markedet.

I sitt tilsvar til Elsäkerhetsverket har Easee dokumentert og begrunnet hvordan de mener deres ladere tilsfredstiller sikkerhetskravene.

Nå har Elsäkerhetsverket gått gjennom tilsvaret til Easee og konkludert med å ilegge laderne omsetningsforbud. Til sammen er det solgt 100.000 av disse på det svenske markedet.

Peker på jordfeilbryteren

Det var etter en gjennomgang av seks populære hjemmeladere at Elsäkerhetsverket varslet Easee om at de mener laderne deres ikke oppfyller alle sikkerhetskravene.

I forbindelse med omsetningsforbudet uttaler inspektør i Elsäkerhetsverket, Joel Lee Antman, følgende i en pressemelding:

– Produsenten har brukt en elektronisk jordfeilbryterløsning i stedet for en elektromekanisk. Det er en risiko for at jordfeilbryteren ikke alltid slår ut når og som den skal.

Elsäkerhetsverket skriver at produsenten må ta tilbake ladeboksene som har fått salgsforbud, fra forhandlerne sine.

Vedtaket innebærer også at produsenten plikter å utbedre mangler ved allerede installerte ladebokser. Hva slags tiltak som vil bli iverksatt, er opp det til produsenten å kommunisere og håndheve.

– Vi har forståelse for at folk kan bli bekymmret, men produsenter som får denne typen tilbakemelding, er som regel raske til å møte kravene som stilles, sier Antman.

– Vil anke og kjempe mot avgjørelsen

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, og vi skal fortsette å kjempe mot denne avgjørelsen, sier gründer og daglig leder i Easee, Jonas Helmikstøl, i en pressemelding.

Easee jobber med en anke både mot salgsforbudet og den umiddelbare tiltredelsen, og understreker at det ikke har vært noen hendelser som danner grunnlaget for det ilagte salgsforbudet.

Hva med det norske markedet?

Elsäkerhetsverkets avgjørelse er kun gjeldende for Sverige, skriver Easee i sin pressemelding.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighe (Nkom), som er ansvarlig tilsynsmyndighet, har pekt på at det i utgangspunktet er de samme reglene som gjelder for hele EØS-området.

– Det betyr at dersom det blir gjort vedtak i Sverige, så er produsenten forpliktet til å følge opp dette også i andre land der de har solgt produktet, uttalte avdelingsdirektør for Spektrumsavdelingen i Nkom, John-Eivind Velure, da det ble kjent at Elsäkerhetsverket vurderte et omsetningsforbud.

Onsdags morgen forteller Velure at man er i ferd med å se nærmere på rapporten til Elsäkerhetsverket, men at det i bestemmelsene står at produsenten er forpliktet til å følge opp ett omsetningsforbud i andre land.