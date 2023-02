Antallet nybilregistreringer i januar var det laveste på over 60 år

Fra 40.000 registrerte nye personbiler i desember til kun 1860 biler i januar. Disse bilene toppet registreringsstatistikken.

I 2022 var 79,3 prosent av alle nybiler elektriske. I januar var andelen 66,5 prosent.

Aldri før har det vært et så stort fall i antall nybilregistreringer fra en måned til neste. Og årets første måned ga det laveste januar-tallet for førstegangsregistrerte nye personbiler i Norge på 61 år. Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

– Det er ingen overraskelse at registreringstallene for januar er lave, det var ventet et kraftig fall. Men at tallene skulle bli så lave, var det nok ikke mange som hadde sett for seg, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Han mener det er for tidlig å si om tallet på nybilregistreringer vil fortsette å være uvanlig lavt utover våren.

– Men om ikke nybilregistreringene tar seg opp til et normalnivå, vil det være en klar indikasjon på at mange har fått en trangere økonomi. Det gjenstår å se, sier Thorsen.

Verdt å merke seg er at elbilandelen i januar var på 66,5 prosent. Ned fra 2022-totalen på 79,3 prosent.

De 10 mest solgte bilmerkene i januar – antall:

Stabilt bruktmarked

I januar fikk 39.107 personbiler ny eier. Det er bare 98 biler færre enn januar i fjor. Det kan tyde på at bruktmarkedet holder seg stabilt

Mens antall eierskifter på diesel- og bensinbiler har gått noe ned, er det en økning på ca. 20 prosent i antall eierskifter på elbiler.

– Alarmen har ikke gått

Hos Bilimportørenes Landsforening (BIL) er man hverken overrasket eller bekymret over januartallene. Det forteller Ida Krag, som sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt i BIL.

– Det lave januar-tallet er først og fremst et bevis på at det ble jobbet ekstremt hardt i bransjen i desember, da det ble registrert rekordmange elbiler før moms og ny vektavgift slo inn i januar. Her har ikke alarmen gått.

Hun står fortsatt ved BILs prognose fra starten av januar på 140.000 førstegangsregistreringer. Fjoråret endte til sammenligning med 173.239 førstegangsregistrerte nye personbiler.

– Deler vi tallene for desember og januar på to, så har vi fortsatt to ganske gode måneder, sier Krag, som tror registreringstallene i første kvartal i stor grad vil preges av at mange har store ordrereserver av allerede bestilte elbiler som skal leveres ut til kundene.