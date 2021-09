Hvor går de flotteste bilturene i Norge? Her får du fire tips fra tureksperter.

Fire flotte bilturer i høst fra sør til nord.

Sørøya blir kalt «Den grønne øya». Bilveien på Sørøya ender i fiskeværet Sørvær.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

De siste to årene har mange valgt å reise rundt i Norge med bil. Se tipsene litt lenger ned i saken.

Espen A. Jacobsen har reist mye langs kysten. Han er aktuell med reiseboken «Kystferie i Norge». Den tar for seg havneløpene fra Bergen til Kirkenes med fokus på å bruke bilen like mye som båten. Avstikkere, omveier og flotte stoppesteder en bør unne seg underveis er en viktig del av det.

– Noe av tanken er nettopp å vise hvordan vi kan oppleve kysten uten båt eller skip, sier Jacobsen.

Hovedorganisasjonen Virke har ikke rene tall på norsk bilturisme, men de ser at mange velger bilen når de skal på ferie.

– Og vi ser at flere enn noen gang velger å reise med el-bil. Det at man kan reise på bærekraftige bilferier gjør bilen mer attraktiv som transportmiddel i en tid der flere enn noen gang er opptatt av å ta vare på miljøet, også på ferie, sier Astrid Bergmål, leder for Virke Reise.

Espen A. Jacobsen har skrevet bok om å reise langs kysten i Norge.

Flott på veiene om høsten

– Sjelden kan bilkjøring være mer fargerik enn om høsten. Fargerike opplevelser venter, og er du heldig med været, er Norge på sitt fineste om høsten, sier Per Roger Lauritzen, veibokredaktør i NAF.

Han har kjørt landet rundt en rekke ganger og står bak flere bøker om bilturer i Norge. I år har han og kollega Reidar Stangenes lansert nye versjoner av «Norges beste bilferier» og «Norges beste omveier».

Vi har plukket ut to tips fra hver bok og satt sammen en liten reiserute:

1. Gjennom Middelalderdalen

– Mange har sagt de er overrasket over hvor flott denne turen er. Mange velger raskeste veien via Hallingdal, men tar du omveien via Drammen og deretter Kongsberg, blir du ikke skuffet, sier Lauritsen.

Fra Kongsberg følger en veien i middelalderdalen Numedal (FV40) mot øvre del av Hallingdal. Turen går via Numedal, Uvdal, Dagali og Skurdalen.

Først: Et sølvgruvebesøk på Kongsberg er spennende for liten og stor. Den gamle smeltehytta i byen har fire museer som forteller historien om gruvedriften. Hvis du vil besøke gruvene, kan du ta gruvetoget i Kongens gruve, eller gå på gruvesafari med egen lommelykt. Varme klær og gummistøvler anbefales.

Det lille toget tar med seg besøkende ned i sølvgruvene på Kongsberg.

Følg veien videre nordover langs Numedalslågen, elva som renner fra Hardangervidda til Larvik. Navnet «Middelalderdalen» er gitt fordi det er fire stavkirker på strekningen, og 40 tømmerbygninger fra middelalderen.

Den første stavkirken ligger i Flesberg. Når du når Rollag kommune, kan en se nok en stavkirke, Alstadloftet og en ulvegrav fra 1500-tallet. Ta en liten omvei til Veggli, med en hyggelig rast på vertshuset. Her kan en også prøve dresinsykkel på den gamle Numedalsbanen. Ta fjellveien over Vegglifjell til Tinn. På vei inn i Nore og Uvdal er det mange muligheter for å strekke på bena med en gåtur i fjellet. Nordmannslepa, Imingfjell og Solheimsstulen er fine utgangspunkter for turer. Nome stavkirke, med sin karakteristiske greske korsform, ligger ved Frygnefjorden.

Tar du av fylkesveien og videre fra Rødberg mot Skurdalen, kommer du til Langedrag som er en populær naturpark og fjellgård med massevis av dyr.

Et besøk på Langedrag er et flott stopp på reisen gjennom Middelalderdalen. Geitene går fritt rundt på fjellgården.

Uvdal stavkirke, den fjerde stavkirken en kan se i Middelalderdalen, ligger forbi Fønnebøfjorden.

2. Sørøya

– Absolutt alle bør dra en tur på Lopphavet! utbryter Jacobsen. Med et nikk til den berømte kommentaren fra Bodø i «Stompa». For du må over Lopphavet for å komme til Sørøya. Den halvannen time lange fergeturen er vel verdt det, mener Jacobsen. Bilfergen går fra Øksfjord. Den stopper i Hasvik.

– Det er ikke særlig mer enn 38 minutter med bilvei rundt på øya, men Sørøya er et veldig spennende reisemål, sier Jacobsen.

Sørøya er den største i Finnmark, og den fjerde største i Norge. Her finnes det bosetning helt tilbake til steinalderen. Nå lever folk her stort sett av fiske og turisme.

Veien mellom Sørvær og Hasvik hvor all transport til fergen skjer.

Fiske og turisme er viktigste inntektskilder på Sørøya.

Øya kalles den «grønne øya» og har fjorder og fjell. Den høyeste toppen måler 659 meter.

Fra knutepunktet Hasvik tar en veien mot Breivikbotn, eller «Lille Lofoten», hvor det er omfattende fiske mellom februar og mai. Veien fortsetter til Breivik, et bitte lite fiskevær med kun noen få fastboende igjen, før en kommer til Sørvær. Der ender veien. Tre holmer, omkranset av massive fjellsider, utgjør det lille samfunnet. Her kan en ta bena fatt og gå opp det hellige fjellet Andotten (352 moh). Det er massevis av gode fiskevann på øya, og rødmerkede DNT-stier. Lei også båt, med eller uten fører, for å fiske eller se øya fra havet. Dessuten er det mye spennende krigshistorie å få med seg.

PS: Det er faktisk en liten humpete bilvei til på øya. Den måler åtte km og går fra Hasvik til Hasfjorden, og den skal være verdt turen.

3. Setesdalen

Fra Kristiansand og nordover til Bykle er det ikke mer enn 140 kilometer. Distansen kan tilbakelegges på et par timer. Men det er ikke poenget nå. Underveis på denne ruten råder Lauritzen at en tar flere stopp. Og du kan gjerne kombinere turen med tog og båt i tillegg til bil.

Stopp innom Vennesla for en titt på kulturhuset med sitt flotte bibliotek, Vennesla skole- og bygdemuseum og Bommen Elvemuseum. Men det aller morsomste er kanskje å ta Setesdalsbanen fra Grovanen. Den åtte km lange togstrekningen kjøres av museumstoget og går gjennom et vilt og vakkert terreng. NB: Togbanen kjører i sommermånedene og ut august, men har en jubileumstur den første helgen i september.

Museumstoget Setesdalsbanen går på skinner i sommermånedene. I år har den jubiluemsturer 4.-5. september.

Kjør fra Grovane stasjon til Byglandsfjorden og ta en rast ved Storstraumen sluser. I sommermånedene er det mulig å ta en tur med dampskipet D/S Bjoren. Kjør videre på vestsiden av Åraksfjorden og stopp ved den 200 meter høye Reiårsfossen. Det går en sti opp til toppen av fossen. Den er verdt å få med seg.

Har du lyst på enda mer utsikt, kan du kjøre mot Valle kommune og til Helle camping. Det er utgangspunktet for det som skal være Nord-Europas tøffeste Via Ferrata. Her får du god utsikt over hele Setesdalen.

Byglandsfjorden er et flott stoppested på turen.

4. Florø og øyene rundt

Florø er Norges vestligste by og ligger helt ytterst på en øyrekke. Byen ble vedtatt anlagt på midten av 1800-tallet, og den er dermed bygget etter en plan. Gatestrukturen kan dermed minne om en storby.

– Dette er en liten, moderne storby midt i utrolig vakker natur. Ha øynene med deg når du kjører dit, for turen og omgivelsene er så fine, sier Jacobsen.

Florø, en moderne kystby i vakre omgivelser.

Livet langs havnen i Rotavågen er todelt med arbeid på den ene siden, og seilbåter på den andre. Ta en rundtur i Florø før du tar med bilen til en av øyene utenfor. De fleste rutebåtene har plass til noen biler om bord.

Øyhoppingen kan starte på Svanøy som er den sørligste øya. Den frodige øya kalles «Sunnfjords perle». Her kan en også få med seg Norsk hjortesenter. Hopp videre (med båt) til Askrova, Skorpa, Reksta og Kinn.