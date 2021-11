Nye elbiler spiller på gammel storhet. – Mange mener bildesign var bedre før.

Fremtiden er elektrisk. Designet har du definitivt sett før.

«Vintage voltage», kalles fenomenet. Når bilprodusentene nå ratter mot en eksosfri fremtid, er det med ny teknologi – og design som forbausende ofte er hentet fra fortiden.

Noen retro-elbiler kan du allerede plukke med deg fra butikken. Honda e minner definitivt om første generasjon Civic, og dagens Mini er så vanlig at man lett kan glemme at det er en hommage til den opprinnelige Mini. Det samme gjelder Fiat 500, og her snakker vi dobbel-retro: Den nye, elektriske 500 er sterkt inspirert av Fiat 500-generasjonen som kom i 2007, som igjen var sterkt inspirert av designet som kom i 1957.