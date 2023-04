Én bilmodell satte ny registreringsrekord i mars

Aldri før har elbilandelen vært høyere.

Toyota og Volkswagen havnet på pallen i mars, men måtte se seg klart slått.

Etter en heller seig start på bilåret, tok antallet nybilregistreringer seg kraftig opp i mars. Det viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Og én bilmodell knuste konkurrentene og satte ny registreringsrekord. Se topplistene over merkene og modellene.

Rekordhøy elbilandel

Ifølge OFV er det verdt å merke seg:

I mars ble det registrert 19,3 prosent flere nye personbiler enn i mars i fjor.

Aldri før har elbilandelen vært høyere enn i mars. Av 19.366 nye personbiler i mars, var 16.811 elbiler. Det tilsvarer en elbilandel på 86,8 prosent.

Andelen nye bensinbiler har aldri vært lavere. Den endte på én prosent.

– For bilindustrien generelt kan det se ut til at det nå er noe mindre produksjonsutfordringer. Det kan kanskje bidra til litt kortere ventetid for de som har bestilt og nå bestiller nye biler, sier OFV-direktør Øyvind Solberg Thorsen i en pressemelding.

Registreringsstatistikken viser at Tesla virkelig er i flytsonen om dagen og satte ny registreringsrekord i løpet av en måned for et bilmerke i Norge:

Ingen høyere

Brutt ned på bilmodeller viser statistikken at det høye Tesla-tallet handler om Model Y. 7445 registrerte Model Y i mars er det høyeste antall for en bilmodell noensinne.

På andreplass finner vi Toyota bZ4X. En elbil som både skuffet og overrasket oss da vi hadde den inne på test.

Tesla Model 3 er også inne på listen, men havner langt bak storebror Model Y:

Flere kjøper brukt elbil

Tallene fra OFV viser at antall eierskifter på elbiler ligger 13,81 prosent over første kvartal i fjor, og 21.610 elbiler har fått en ny eier bak rattet.

– Økonomisk usikkerhet og pris- og renteøkninger gjør økonomien utfordrende for mange. Kanskje venter mange med å kjøpe eller bestille ny bil, og velger i stedet en brukt, sier Thorsen.

Enten du skal kjøpe ny eller brukt elbil, kan det være lurt å vite hva slags garantier produsenten gir.

Det har Forbrukerrådet sett nærmere på: