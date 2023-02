Norsk elbillader risikerer salgsforbud i Sverige. Det vil kunne få konsekvenser også for det norske markedet.

Det svenske Elsäkerhetsverket mener laderen til norske Easee har «alvorlige feil og mangler».

Det svenske Elsäkerhetsverket har undersøkt ladeboksene Easee Home, Charge og Ready.

Den svenske tilsynsmyndighetens vurdering er at «produktet ikke oppfyller de grunnleggende sikkerhetskravene for å kunne selges på markedet». De har derfor sendt den norske produsenten et varsel om at de vurderer et omsetningsforbud for modellene Easee Home, Charge og Ready, som alle har samme konstruksjon.

Et omsetningsforbud vil på grunn av EU-regler også kunne få konsekvenser her hjemme. Easee har fått frist på seg til 13. februar til å kommentere Elsäkerhetsverket påståtte feil og mangler.

– Kan forårsake personskade eller brann

I sitt varsel til Easee peker Elsäkerhetsverket blant annet på at:

Produktet ikke klarer overspenningskravet, hvilket over tid utgjør en risiko for at farlig nettspenning overledes til kontrollsignalet. Det kan resultere i skade på kjøretøyet som lades med ladeboksen.»

Laderens løsning for håndtering av jordfeil oppfyller ikke kravet til jordfeilbrytere, og kan følgelig ikke anses å være en jordfeilbryter.

Produktet har heller ikke et verifisert DC-beskyttelse som uppfyller kravene.

Jordfeil eller DC-feil kan forårsake personskade eller brann.

I Norge er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) som har ansvar for oppfølging av elbilladere som kommuniserer via WiFi, bluetooth, 4G/5G eller kabel. Slik de tre ladeboksene til Easee gjør.

Det forklarer John-Eivind Velure, som er avdelingsdirektør for spektrumsavdelingen i Nkom.

Han forventer at Easee redegjør for sine vurderinger av sikkerheten i denne saken.

– Det er i utgangspunktet de samme reglene som gjelder for hele EØS-området. Det betyr at dersom det blir gjort vedtak i Sverige, så er produsenten forpliktet til å følge opp dette også i andre land der de har solgt produktet. Nkom vil i så fall ha ansvar for å kontrollere at produsenten følger opp produktene sine i det norske markedet.

Velure opplyser at Nkom har planlagt å gjennomføre kontroll av elbilladere på det norske markedet i 2023.

John-Eivind Velure i Nkom forutsetter at laderprodusentene er seg sitt ansvar bevisst, og at utstyret de selger er trygt å bruke. Foto: Gunstein Myre

På sin hjemmeside har Stavanger-baserte Easee lagt ut følgende på kritikken fra Elsäkerhetsverket:

«Vi har fått spørsmål fra Elsäkerhetsverket, myndigheten som har tilsyn over alle produsenter av elprodukter som selges i Sverige. Vi er i dialog med dem og svarer på deres spørsmål. Dette har ingen innvirkning på vår virksomhet i Sverige. Hos Easee er vårt hovedfokus å sikre at våre produkter holder høyest mulig sikkerhetsnivå».

Til Aftenbladet sier Kenneth Bjerga, som er nordisk PR-sjef i Easee:

– Vi kan bekrefte at vi er i dialog med svenske Elsäkerhetsverket. Dette er en del av en prosess der Elsäkerhetsverket undersøker flere produsenter av elbilladere i Sverige, som en del av deres tilsynsvirksomhet.

Easee er positive til Elsikkerhetsverkets fokus på sikkerhet, ønsker dialogen velkommen og svarer på deres spørsmål innen den gitte tidsrammen, sier Bjerga til Aftenbladet.