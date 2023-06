Tesla tilbake på toppen. Disse bilene solgte best i mai

Nybilsalget i mai tok seg opp fra april, men elbilandelen gikk ned.

I mai ble det registrert 13.342 nye personbiler, 15,6 prosent flere enn i mai 2022.

Etter å ha måttet se seg slått av Volkswagen som mest solgte bilmerke i april, er Tesla tilbake på salgstoppen i mai. Det viser registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Antallet nybilregistreringer økte fra 8976 personbiler i april til 13.342 i mai. Øverst tronet en bilmodell som fortsatte å selge som varmt hvetebrød.

– Tyder på at Tesla har fylt opp lageret

Med 2949 utleverte biler, doblet Tesla markedsandelen fra 10,9 prosent i april til 22,1 prosent i mai.

Det er et nesten dobbelt så stort stykke av markedskaken som nestemann Toyota med sine 12,9 prosent forsynte seg med.

– De høye registreringstallene tyder på at Tesla har fylt opp lageret med leveringsklare biler i Norge. Både med biler bestilt for en stund siden, og til de som nærmest vil ha en bil levert på dagen. At én enkelt bilmodell har en fjerdedel av totalmarkedet for nye personbiler, har vi ikke sett tidligere, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV i en pressemelding.

Verdt å merke seg er også at:

Hittil i år har Tesla en markedsandel på 26,3 prosent.

Det er mer enn dobbelt så mye som nestemann Volkswagen med sine 12,7 prosent.

Med en markedsandel på 12,6 prosent puster Toyota den tyske bilprodusenten i nakken.

Model Y fortsetter å herje

Model Y har herjet på registreringsstatistikken i årets fire første måneder med en markedsandel på 25 prosent, og fortsetter å gi gass med en markedsandel som bikker 20 prosent også i mai.

Også verdt å merke seg:

BMW iX1 kapret for første gang en pallplass. En bil som imponerte oss da vi testet den

Toyota tar fjerdeplassen. Ikke med elbilen bZ4X, men med RAV4. Toyota bZ4X finner vi først på en 18 plass med 208 biler.

Tesla kunne notere seg for en 20. plass og kun 181 solgte Model 3 i april. Her er det åpenbart Model Y for nesten alle pengene.

Ingen kinesiske bilmodeller tar seg inn på ti-på-topp-listen.

Elbilandelen gikk ned

I årets fire første måneder var elbilandelen på 84,2 prosent. I mai sank nullutslippsbilenes markedsandel til 80,7 prosent.

Det betyr at elbilandelen for årets fem første måneder ender på 83,3 prosent. Markedsandelen i samme periode i 2022 var til sammenligning på «kun» 79,2 prosent.