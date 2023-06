Hvor finner vi Bergens Beste kafé?

De fem finalistene er klare. Husk å stemme på din favoritt!

Det er kommet inn veldig mange nominasjoner til kategorien Bergens Beste kafé.

To av finalistene er sesongdrevne, men har skapt stort engasjement i nærområdet.

Felles for alle de fem finalistene, er at de har fått svært mange nominasjoner. I tillegg til å få skryt for det de serverer, får de også mye ros for god service og atmosfære.

1 «Knallgode, hjemmelagde bakevarer» Navn: Cafe Ambrosia Lesernes begrunnelse: En koselig nabolagskafé på Wergeland med mye sjarm og hyggelige og engasjerte ansatte. Her er knallgode, hjemmelagde bakevarer, lun stemning og en koselig atmosfære. Maks hygge.

– Så gøy, vi har virkelig jobbet hardt for dette, utbryter Anette Sunde når BT forteller at de er en av finalistene i kategorien Bergens Beste kafé.

Sunde forteller at det ikke bare er enkelt å drive kafé, og at det var tøft for dem under koronapandemien. Da valgte de å kjøre ut varer, i tillegg til at nabolaget samlet inn penger til dem.

– Vi ga nesten opp, men den støtten vi har mottatt har holdt oss gående, det ga oss god motivasjon å vite at folk vil ha oss her, sier hun.

De lager alt de serverer selv, og Sunde roser særlig samboer Sondre Haug som står for det meste av baksten.

Hun er stolt over all rosen de har fått av alle dem som har nominert dem, både når det gjelder kvaliteten på varene og servicen.

2 «En liten perle i Sandviken» Navn: Bod24 Lesernes begrunnelse: Bod24 er en perle i Sandviken med nydelig beliggenhet, spennende mat og drikke, og genuin og ekte service. Her er det mye entusiasme og initiativ, og kundene blir alltid mottatt med et smil. Noen mener også at det er her man får byens beste boller.

– Så kjekt, dette er så avgjørende for oss for å bli lagt merke til, sier daglig leder Janne Gullaksen.

Det er mange som har nominert dem, og Gullaksen setter særlig pris på rosen de får når det gjelder service.

– Det er bare utrolig koselig å høre. Jeg blir fryktelig glad og rørt, rett og slett.

Hun sier at de er opptatt av at folk skal ha det fint og kose seg når de er hos dem, og at pågangen er så stor at de på arrangementsiden ble fullbooket ut juni allerede tidlig i mai.

– Vi har ikke opplevd lignende før, jeg er helt overveldet.

3 «Ekte lidenskap for bakst» Navn: Kafé Solros Lesernes begrunnelse: En sjarmerende kafé i Marken der det er stor lidenskap for håndverksbakst og lokal matforedling. Her er det ansatte som møter kundene med et smil, og en lun og fin stemning. Det som serveres er kortreist og godt, og kundene skryter av saftig og god bakst.

– Nå ble jeg helt målløs, dette var gode nyheter, jeg er bare kjempetakknemlig, Shaun Flint når BT ringer.

Han er en av eierne av Solros, og blir rørt når han hører at det er veldig mange som har nominert dem til Bergens Beste kafé, og ikke minst av rosen de får for god service.

– Det er nok helt sikkert konen min (Isabella Eriksson, journ anm.). Hun er der hver dag og lager så god stemning. Hun er så bra, og gjør en god jobb for at alle skal føle seg velkommen, sier Flint.

Han trekker også frem broren Taylor Flint, som står for baksten.

– Han jobber i bakeriet i kjelleren, og jeg er så stolt over jobben både han og min kone gjør. Det er de to som bærer dette, sier han.

Selv er Flint mest på småbruket deres på Tysnes, der de produserer mye av råvarene som brukes i kafeen.

4 «Virkelig verdt et besøk» Navn: Hyssingen Folkets begrunnelse: En hyggelig nabolagskafé i Møllendalsveien med fantastisk bakverk og lunsjretter, som er flott tilberedt av elevene. Et veldig fint konsept som også leverer på service og bakst, og som virkelig er verdt et besøk. Her er det koselig og fint å være.

– Det var hyggelig å høre, sier daglig leder, Baste Bruarøy når han får de gode nyhetene.

Hyssingen kafé er lærebedrift, en nabolagskafé drevet av ungdommer og lærlinger ved Hyssingen Produksjonsskole. Den er et viktig tiltak for å hjelpe ungdom frem til fagbrev. Kafeen er åpen tirsdag til fredag, og er sesongdrevet - altså stengt i skoleferiene.

– Det er jo flinke ungdommer, så det er fint at gjestene våre setter pris på det de gjør. Jeg tror dette er blitt et bra sted for nabolaget, et fint sted man kan møtes.

Han sier at det er viktig for dem å ha et godt produkt og at det er noe ungdommene skal være stolte av.

– Jeg synes de fortjener denne nominasjonen, og jeg tror det blir en fin motivasjon for dem til å fortsette. De blir nok både glade og stolte. Dette er hyggelig både for driften og våre unge lærlinger.

5 «Sesongdrevet kafé i byens fineste hage» Navn: Blondehuset kafé Lesernes begrunnelse: Et koselig lite hus med nydelig beliggenhet i Arboretet på Milde. Her mener kundene de får både vafler og service i verdensklasse i magiske omgivelser. Kafeen beskrives som trivelig for store og små, og med et personale som alltid har et smil på lur.

– Fantastisk, herlighet så gøy, utbryter Kristin Gunnarsdotter Wiig, en av dem som driver kaféen.

Blondehuset kafé er åpen i helger og ferie, samt ved ulike arrangement - fra april til oktober. Den drives i all hovedsak på dugnad av over 20 kvinner, helårsbadere som kaller seg Badedamene.

– Vi har det veldig kjekt sammen, og ønsker å være inkluderende i nærmiljøet. Med denne kafeen får vi vært sosiale samtidig som det blir mer liv i Blondehuset, og vi får gitt noe tilbake til byens fineste hage, sier Wiig.

De overtok driften i fjor, så dette er den andre sesongen de holder på. Særlig i mai og juni har de mange besøkende, da blomstrer det på Arboretet.

Det er ogå flere ungdommer som får jobbe der, og så roser de samarbeidet med Arboretets venner og Universitetet i Bergen.

– Vi forsøker å strekke oss langt, og er opptatt av å vise glede og at vi er serviceinnstilte. Gjestene blir så fornøyde når vi gir det lille ekstra, så det er vi veldig bevisste på, sier Wiig.

Det serveres hovedsaklig vafler, kaffe og is, men innimellom også både kake og pestosnurrer.