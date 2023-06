Flokken i blokken

Vi hadde en bil å låne bort til en hastig tur til fødestuen. Tilbake fikk jeg noe langt mer verdifullt.

Liv Skotheim, redaksjonssjef i BT

Det var sent på kvelden, da det ringte på døren. Utenfor sto min høygravide nabo sammen med mannen og toåringen. Jeg skjønte straks tegningen. Vi tok over toåringen, de fikk låne bilen vår og hastet mot Kvinneklinikken.

Vi bodde i en blokk et par bybanestopp fra sentrum. Det var 12 leiligheter, med både barnefamilier og enslige. Det som begynte med en avmålt hilsen i oppgangen, ble til nære forhold og godt vennskap. Ungene gikk inn og ut, vi spiste fellesmiddager i hagen, gikk på sokkelesten med vinglass i hånden mellom leilighetene og delte hverdagens gleder og utfordringer.

De fleste av oss opplever det en eller flere ganger i livet: Å ha en nabo som redder hverdagen.

Det er jo et sjansespill, for vi velger jo ikke naboene våre. Men brått er de der for deg. Og plutselig kan du ikke forestille deg et liv uten.

Naboskap kan være et hektisk hei og et smil på morgenkvisten. Det kan være dugnadsånd og fellesskap, men også irritasjon og konflikt. «Jeg hater den gale kjerringen», forteller en kvinne i boken «Den jævla naboen» av Ronny Berg. Naboskapet hadde blitt til fiendskap.

I disse dager kårer BT Bergens beste nabolag. Utover sommeren vil du kunne stemme på fem ulike finalister før kåring og jubel i midten av august.

Det er rørende å lese de mange nominasjonstekstene folk har sendt inn. En av leserne skrev dette da hun nominerte sitt nabolag:

«Jeg føler meg så heldig som havnet i verdens mest omsorgsfulle husrekke. Er en oversosial nordlending som ofte lengter nordover. Hjemlengselen er blitt døyvet mange ganger takket være de fantastiske menneskene som bor i min husrekke. Her hjelper vi hverandre med alt fra skyss til flyplassen til å få lette det man har på hjertet.»

I blokken der jeg bodde reiste vi ikke på ferier sammen, hadde dameklubber, julegrantenning, egen pepperkakeby eller sykkelløp.

Men vi hadde samarbeid og omtanke, og tross noen uoverensstemmelser og irritasjoner, ble vi et fellesskap.

Vi hadde en bil å låne bort til en hastig tur til Kvinneklinikken. Tilbake fikk jeg noe enda mer verdifullt. Jeg fikk en hverdagsflokk.