Dette er finalistene til Bergens beste treningssenter: – Wow! Det var veldig gøy. Oioioi.

BT skal kåre Bergens beste innen syv kategorier denne sommeren. Dette er finalistene til Bergens beste treningssenter.

Finalistene strekker seg mellom flere treningssjangre. Fra crossfit, studiotrening og gruppetimer, til boksing, bryting og yoga.

– Vi har et ganske unikt miljø. Vi er et lite senter, så alle kjenner alle.

– Vi er et mindre senter, hvor du blir godt kjent med folk. Det er en sosial møteplass og ikke kun trening, forklarer lederen, som ønsker at senteret skal være «noe mer».

Svanevik sier han tror det er samholdet og et godt treningsmiljø som gjør at senteret hans er nominert.

Hun vil at alle skal føle seg trygge med treningen, og har et særlig fokus på å senke terskelen for å trene.

Rweyendela sier det er veldig viktig at det skal være hyggelig å være på et treningssenter.

– Jeg tror vi skiller oss ut ved at vi er et veldig personlig treningssenter som har en veldig tett relasjon med våre medlemmer, sier han.

Han tror deres tette bånd til medlemmene har hatt mye å si for at så mange har nominert dem.

Lesernes begrunnelse: Et treningssenter der både de ansatte og medlemmene tar vare på hverandre. Her blir medlemmene virkelig sett av de ansatte.

«Lidenskap for kampsport»

Deleier i Frontline, Kjetil Ekroll, forteller at de driver med lidenskap.

Navn: Frontline Academy

Lesernes begrunnelse: Et treningssenter med et miljø som er åpent for alle. Her finner medlemmene kampsporttrenere av høy klasse, og de får en annerledes type trening enn mange andre steder.

– Du verden! sier Kjetil Ekroll når BT ringer.

Han er én av tre deleiere i Frontline Academy, og har selv drevet med idretten jiu-jitsu.

– Vi driver med «passion». Jobben vår er hobbyen vår, forteller han.

Han tror de har fått mange nominasjoner av medlemmer som trives godt på senteret.

– Hovedsakelig tror jeg at de får et fellesskap og en stor sosial gevinst ved å være med i klubben.

Alle fra barn ned i treårsladeren opp til godt voksne som snuser på 60 trener hos dem. Her vil du møte både folk som jobber i skatteetaten og som rockemusikere.

– Du møter verdier som speiler dine egne. Det er ett fellesskap utenom det du kanskje finner ellers i livet, sier Ekroll.