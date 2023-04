– Pizzaovn er den nye motorsykkelen

Men eksperten advarer. Det er nemlig ikke like enkelt å bli pizzakonge som grillkonge. Se hvilke tips han har for best mulig resultat!

Å lage pizza er blitt en lidenskap for René Munthe Eik.

Du har kanskje kjent lukten av Italia i neseborene en sen vår- eller sommerkveld de siste årene?

Ifølge Bergens Tidendes egen matanmelder, Tore Sevheim, er pizzaovn virkelig i vinden. Han tror at særlig menn i en viss alder har omfavnet denne trenden.

– Pizzaovn er den nye motorsykkelen, sier Sevheim.

I Bergens Beste 2023 skal Bergens beste pizza kåres, og for at ingen lokale pizzakunstnere skal få noen fordeler, har vi valgt å dra ut av byen for gode tips og råd til hvordan du kan lage en god italiensk pizza hjemme.

Vi dro selvsagt ikke veldig langt, og kan forsikre om at vår ekspert i det minste skarrer på r-en.

Han flirer når han hører hva matanmelderen mener.

– Pizzaovn er i alle fall for mange blitt den nye grillen, sier rogalendingen René Munthe Eik.

En napolitansk pizza er myk, og bøyelig nesten som en vaffel, med lett sprø skorpe.

Den selverklærte pizzanerdens fascinasjon for nettopp pizza startet en gang på 80-tallet på ferietur til Rimini i Italia. Siden har han fortært mye pizza i ulike varianter, og innrømmer at det også er gått med en del Grandiosa.

Det tok noen år før interessen virkelig blomstret. I 2018 sto en selvlaget vedfyrt steinovn ferdig i hagen på Moi i Rogaland, og Eik fant fort ut at dette nesten var en egen vitenskap. I 2019 startet han derfor blogg, for å dele sine erfaringer.

Rogalendingen er blitt så hektet på dette at han nå utelukkende jobber med pizza.

Bøker, kurs, restaurant og mer er det blitt, og selv om også han ser at særlig menn er veldig interesserte, opplever han at det er rundt 50/50 kvinner og menn på hans pizzakurs.

– Det kan jo ha litt å gjøre med at det her ikke bare er snakk om å slenge kjøtt på grillen, med pizza er det jo en del baking involvert. Det trengs gode forberedelser, sier han.

Og skal vi tro eksperten er det nettopp bakingen som er viktig. Bunnen. Deigen.

Det er med andre ord ikke like lett å bli pizzakonge som å være grillkonge.

En kjapp titt i gruppen «Pizzabakerne» som Eik administrerer på Facebook, viser tydelig at det er nettopp dette folk flest strever med. Deig og pizzabunn er en utfordring som går igjen blant de 37.000 pizzaelskende medlemmene.

Det beskrives som en kunstform, og her finnes dessverre ingen snarveier. Det må øves, prøves og feiles.

– Jeg elsker pizza, men jeg nekter å lage det hjemme. Jeg synes ikke jeg er flink nok, sier matanmelder Sevheim.

Han har tidligere bodd i Italia et år, og etter det ble han skuffet over egen pizzainnsats. Han viser til at det også på de ulike restaurantene er varierende kvalitet, og har derfor landet på at det er tryggest å lage retro lørdagspizza hjemme, en pizza han mener man ikke kan feile med.

De litt mer vågale tror han har mange gode pizzaopplevelser foran seg.

– Dette blir nok en hobby for dem som får det til, og knekker du koden, er mulighetene uendelige. Man blir jo ikke lei pizza, og det finnes enormt mange variasjoner å lage, sier han.

René Munthe Eik merker utvikling hele tiden. Pizzaen til venstre laget han for fire og et halvt år siden, mens den til høyre er slik resultatet blir nå.

12 spørsmål og svar

(og en god oppskrift for nybegynnere i bunn):

1 Hva må man tenke på før man kjøper pizzaovn? Hvor mye penger du kan bruke, om den skal brukes hele året, hvor ofte du har tenkt å bruke den, hvor mange pizza du vil kunne steke samtidig, om du trenger mulighet til å ta den med deg/flytte den, og om den skal kunne brukes til annet enn pizza.

2 Hva er lurt å huske på om man vil ha pizzaovn i hagen? Her er det nesten bare fantasien og lommeboken som bestemmer. Man kan bygge selv, kjøpe ferdige byggesett eller kjøpe ferdige ovner. Slike kan man også få spesialbygget i Napoli, for de spesielt interesserte.

3 Du har bygget selv, er dette noe du vil anbefale? Det krever en del forarbeid og arbeid å bygge en ovn selv. Man bør også hente inn fagfolk under byggingen. Samtidig er det ikke noe som er kjekkere enn å fyre opp en stor vedfyrt ovn i hagen eller hagestuen når man har besøk.

4 Hva gjør man om man skal ha pizzaovnen på balkong eller terrasse? Da velger man en mindre type pizzaovn, og her er det viktig at du er obs på at det må være litt luft rundt ovnen. For det blir varmt!

5 Noen ønsker gjerne å ha pizzaovnen med seg på hytten, hva bør de tenke på? De vil trenge en ovn som er enkel å ta med seg, og den bør ikke være så mye mer enn 20 kilo. Skal du bruke ovnen der det ikke er tilgang på strøm, så bør man velge enten gass eller vedfyrt.

6 Er det mulig å lage italiensk pizza dersom man ikke har hage eller balkong/terrasse: Ja, stein eller en stålplate til å ha i ovnen fungerer bra. Pizzastål/bakestål er absolutt å foretrekke da det leder varme mye bedre enn stein. Man bør velge et stål med tykkelse på minimum tre millimeter. Selv bruker jeg en plate som er seks millimeter tykk, da det gir bedre varme og er mer stabilt ved steking av flere pizza.

7 Vedfyrt eller gass? Gass er enklere i bruk og krever mindre renhold, men sjarmen med vedfyrt er helt spesiell.

8 Hvor mye koster en god pizzaovn? Dyrere ovner er bedre isolert og har ofte en konstruksjon som holder på og fordeler varmen bedre. Prisene er gått nedover, og man kan finne greie ovner til fire–fem tusen. Men husk på at man kommer langt med tilbehør til ovnen man allerede har inne, og det kan også være en idé å gå flere sammen for å spleise på en pizzaovn.

9 Hva er ditt beste tips for å lykkes med deigen? Deigen bør heve minst 24 timer for å utvikle smak, selv hever jeg sjelden kortere enn 48 timer. Med de små ovnene som nå er på markedet, er det napolitansk pizzadeig som er mest «in». Jeg har laget en enkel oppskrift som jeg anbefaler nybegynnere (se i bunn av saken).

10 Hvilket resultat kan man forvente? Husk på at en napolitansk pizza er myk og lett crispy på skorpen. Denne sprøheten i skorpen forsvinner raskt, så det er ferskvare som ikke egner seg spesielt til take away. Den bør serveres på en tallerken og spises umiddelbart for best mulig smak.

11 Hvor mye må man øve for et godt resultat? Dette er veldig individuelt, men ved å lage pizza en gang i uken der du jobber med de utfordringene du har, så vil du kunne få et greit resultat etter få uker. Hvor god man er på å bake med gjærdeig i utgangspunktet vil også spille inn.

12 Hvordan får man den perfekte pizzaen? For å få et veldig godt og mer perfeksjonert resultat kan det ta et par år, og da må man nok også lage pizza mer enn en gang i uken. Jeg begynte med pizza for fullt for fem år siden, og merker en gradvis utvikling hele tiden. Den mest perfekte pizzaen har jeg garantert ikke laget ennå, og jeg har bakt flere tusen pizzaer.

Kilde/pizzatips: René Munthe Eik