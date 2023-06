– Er det lov å grine på telefonen?

Også i sommer kårer BT Bergens Beste. Leserne har nominert kandidater i syv forskjellige kategorier. Nå er finalistene valgt. Her presenteres de nominerte i kategorien hverdagshelt.

Det kryr av nydelige mennesker i Bergen, og noen av dem gjør det lille ekstra for at byen vår skal være et litt bedre sted. De fem finalistene er gode eksempler på det.

1 – Han er tilgjengelig for ungdom 24/7 Navn: Cidi Nzita (26) Lesernes begrunnelse: Han er kun 26 år, men har allerede lagt ned utallige timer frivillig arbeid i mange år. 26-åringen er tilgjengelig for ungdom døgnet rundt. Den frivillige organisasjonen han driver tilbyr gratis kurs og aktiviteter for dem som trenger det.

Cidi Nzita

– Såpass, nei, nå ble jeg helt satt ut, sier Cidi Nzita (26) når BT forteller at han er en av finalistene.

Nzita startet «Springbrett for ungdom» i et idrettslag i 2015, og i 2021 ble det en selvstendig organisasjon med eget styre. 665 unge mennesker i alderen 13–25 år deltok på ulike gratistilbud i 2022. 26-åringen er også foredragsholder, friidrettstrener i Norna-Salhus, miljøarbeider på en videregående skole og sitter i tillegg i valgkomiteen for Norges idrettsforbund.

Nzita er opptatt av å gi muligheter til unge mennesker, og bruker mye av fritiden sin på frivillighet. Han kom selv til Norge som flyktning, og vet hvordan det er å stå på utsiden.

– Jeg ønsker å bidra til at ungdommene føler seg sett og hørt, og få folk til å forstå at ulikheter er positivt, sier han.

2 – Hun ser alle Navn: Ane Berentsen (34) Lesernes begrunnelse: Berentsen gjør en fantastisk jobb med barn og unge i Fyllingsdalen teater, og er flink til å få alle til å føle seg sett. 34-åringen setter dype spor etter seg, og berører mange. Mest imponerende er kanskje innsatsen ovenfor ukrainske flyktninger det siste året. Hun følger fortsatt opp flere av dem på fritiden.

Ane Berentsen

– Wow, så hyggelig, dette var veldig uventet, sier Ane Berentsen (38).

Hun synes det er veldig kjekt at flere har nominert henne.

– At noen føler at jeg har sett dem, betyr veldig mye. Det er det viktigste med jobben min.

Fyllingsdalen teater har et stort mangfold av barn og unge. Også av dem som føler de ikke passer inn andre steder, ifølge Berentsen.

– Vi skal være et sted de føler seg velkommen. Her skal de alltid ha noen å snakke med. Jeg er jo vokst opp som litt annerledes selv, så det er gjerne lettere for meg å se når andre føler seg utenfor eller trenger en prat, tror hun.

Da krigen brøt ut i Ukraina, var det flere ulike aktører som startet en innsamlingsaksjon, og Berentsen er opptatt av å fortelle at her er veldig mange som har vært i sving. I tillegg til å sende av gårde nødvendig utstyr, ble det også hentet en rekke flyktninger til Bergen. Berentsen synes det er hyggelig å bidra til at hverdagen deres kan bli litt enklere.

3 – Man blir bare glad av denne fantastiske servicen Navn: Frivilligkorpset på Haukeland sykehus Lesernes begrunnelse: Ved inngangen til Haukeland universitetssjukehus blir pasienter og pårørende møtt av frivillige kvinner og menn med store smil. De er klare til å hjelpe og snur seg raskt rundt for å vise vei til rett avdeling. Man blir bare glad av denne fantastiske servicen, det kunne fort blitt litt kaos uten dem.

Frivilligkorpset på Haukeland sykehus

– Tuller du med meg? Er det lov til å grine på telefonen, utbryter frivilligkoordinator Mona Vindenes (64) når hun får høre de gode nyhetene.

Hun var ikke klar over at de var nominert, og sier hun blir helt satt ut.

– Dette er hjertebarnet mitt, jeg er bare så ufattelig stolt av alle.

Vindenes er opptatt av at de frivillige skal signalisere respekt og trygghet, og forteller at hun er enormt rørt over at innsatsen de gjør blir satt pris på.

– Når jeg hører om fæle ting i verden eller samfunnet ellers, så snur jeg tankene over på de frivillige. Folk er jo grunnleggende gode.

Det er per i dag 101 frivillige på Haukeland, i alderen 19–88 år. Det er ulike mennesker med ulik bakgrunn, felles for dem alle er at de ønsker å gjøre noe bra for andre.

Vindenes sier at de frivillige er en ekstraservice som skal avlaste de ansatte, slik at de kan fokusere på det som er deres arbeidsoppgaver og fagfelt.

4 Med kvinnehelse på agendaen Navn: Inger Sofie Stensland (68) Lesernes begrunnelse: 68-åringen er en driftig, kunnskapsrik og dyktig jordmor. Hun sto i spissen for Storkens overlevelse. Stensland har også tatt initiativ til å starte samtalepoliklinikk for kvinner med fødselsangst, bygget opp landets eneste poliklinikk for fødselsrifter og undervist i en årrekke. Hun sprer entusiasme for kvinnehelse og jordmorfaget.

Inger Sofie Stensland

– Nei, kjære folk, det var voldsomt. Guri meg, nå ble jeg både overveldet, overrasket og ydmyk, sier Inger Sofie Stensland.

Hun sier hun blir varm om hjertet når hun får høre at hun ikke bare er nominert, men også er en av fem finalister i kategorien Bergens Beste hverdagshelt.

Stensland har jobbet som jordmor i nesten 40 år, og hun har brukt mye av tiden på å sette kvinnehelse på agendaen. Samtalepoliklinikk og poliklinikk for fødselsrifter er noe av det hun er gått i bresjen for.

– Jeg har ikke tatt et nei for et nei, og har vel bedt mer om tilgivelse enn tillatelse.

Hun er stolt over det hun har fått til. Selv om hun er pensjonist, klarer hun ikke helt å slippe taket og jobber 20 prosent. Utviklingen fra hun selv startet som jordmor på åttitallet er stor.

Men fortsatt gjenstår mye, og 68-åringen har mer å gi.

– Jeg brenner så inderlig for dette fagfeltet og for sårbare kvinner, forteller hun.

5 – Han gjør et uvurderlig arbeid Navn: Hallgeir Berge (38) Lesernes begrunnelse: Berge er en unik person som setter dype spor etter seg. Han har gjennom mange år gjort et uvurderlig arbeid for flyktninger, og har et engasjerende og smittsomt humør. Vi trenger helter som ham, han er til stor inspirasjon.

Hallgeir Berge

– Oi, wow, dette er stort! For en overraskelse, utbryter Hallgeir Berge (38).

Han har i mange år engasjert seg for asylsøkere og papirløse, og høster mange lovord for sitt arbeid.

– Det er mange sterke inntrykk, men det er berikende å kunne utgjøre en forskjell for mennesker som kommer hit for hjelp.

Berge ble hardt skadet i en bilulykke for en del år siden. Da han våknet fra koma, bestemte han seg for å snu en tøff situasjon til noe positivt. Å utgjøre en forskjell for andre har gitt ham mye.

I mange år var alt frivillig arbeid, men nå jobber han med det for fullt, som regionsleder for Kristent interkulturelt arbeid (KIA) Vest. Nøyaktig hvor grensen for jobb og frivillighet går, er ikke helt klart.

– Dette er gjerne mer en livsstil enn en jobb. Behovet er stort, og folk trenger hjelp hele tiden.