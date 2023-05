Dette krangler vi med naboen om

Hekk og trær kan åpenbart bli til besvær. Noen nabokonflikter eskalerer og går på helsen løs, ifølge Konfliktrådet Vest.

Nabokonflikter kan eskalere over tid, og i enkelte tilfeller kan uoverensstemmelsen bli stor, og kranglingen intens.

Hvert år behandles flere hundre nabokrangler i ulike lokale konfliktråd i Norge. Det som kan fremstå som små fillesaker, kan eskalere over tid, og noen ganger ende med politianmeldelser.

Bare i 2022 behandlet Konfliktrådet Vest 47 konflikter som handlet om naboforhold. Flere av tilfellene var henlagte saker fra Vest politidistrikt.

– Det er en del saker som aldri havner hos oss også, og mørketallene er trolig store, sier konfliktrådsleder Else-Magrete T. Aarland.

Konfliktrådet har over tid hatt størst tilfang av saker som handler om vold, økonomiske konflikter og familiekonflikter.

Deretter kommer nabokonflikter. Her har antallet saker vært ganske stabilt over flere år, med ett unntak. I 2021 var det 79 nabokonflikter på bordet til Konfliktrådet Vest, og det var dermed de sakene de hadde nest flest av.

Aarland har ikke svar på hva som er grunnen til dette, men tror at pandemien kan ha vært en medvirkende faktor.

Når trær vokser seg store, kan de ta utsikt og lage skygge på nabotomten. Slikt kan skape frustrasjon.

Trær til besvær

En gjenganger i nabokrangler er hekk. Enten den er for høy, for bred eller annet.

Også trær kan ifølge Konfliktrådet skape konflikter. Enten de er vokst seg så store at de skygger for naboens eiendom, at de tar for utsikt, eller at det faller blad eller fruktavfall i naboens hage.

Noen tar derfor saken i egne hender, og sager ned både hekker og trær hos naboen.

Slikt blir det imidlertid sjelden god stemning av.

– Det kan bli store og intense krangler. Du kan jo tenke deg hvordan det er å komme hjem og se at noen har tatt seg til rette på eiendommen din. Det kan bli snakk om store beløp, for trær og hekk er dyrt, sier Aarland.

Konfliktrådet behandler også en del saker som omhandler trampoliner og røyking. De kan fortelle at støy fra flere barn på en trampoline tett på egen eiendom, eller røyk fra naboen som røyker på verandaen, kan føre til både frustrasjon og svekket livskvalitet.

Enkelte kan rett og slett ende med å vegre seg for å gå ut i egen hage eller på egen terrasse, ifølge Aarland.

Dette krangler vi mest med naboen om her i vest Hekker

Trær

Trampoliner

Støy

Røyking

Husdyr

Søppel

Parkering/Innkjørsler

Kameraovervåkning

Ring på spring Kilde: Konfliktrådet Vest

Går på helsen løs

Hun forteller at nabokonflikter kan oppleves tøft både fysisk og psykisk, og sier at de opplever at det kan gå lang tid før partene tar kontakt for å få hjelp til å løse konflikten de står i.

– Det kan være vanskelig å be om hjelp, og kanskje kjenner ikke folk godt nok til at vi finnes og hva vi kan bidra med.

Hun forteller at en nabokonflikt kan være svært vanskelig å stå i, og at de i flere tilfeller ser at saken har eskalert over tid.

– Uansett hva det krangles om kan det gå på helsen løs, sier hun.

I Konfliktrådet opplever de en underliggende vilje til å endre på situasjonen når partene først ønsker å delta i møte hos dem.

– Dette gir grunnlag for gode samtaler og løsninger som partene kan leve med.

Dette skjer i Konfliktrådet Partene snakker med en upartisk megler. Der får de fortelle om egne opplevelser av situasjonen.

Det tilrettelegges deretter for dialog mellom partene med upartisk megler som møteleder.

Alle deltakerne må samtykke til møtet, og bidra aktivt i samtalen.

Brukerundersøkelser Konfliktrådet har gjort viser at de fleste ender opp med å få økt forståelse for den andre part, og at man sammen setter i gang en prosess med mål om å legge konflikten bak seg.

At partene møtes for dialog kan føre til en minnelig løsning alle kan være fornøyde med. Kilde: Konfliktrådet vest

Snakk med naboen først

I Huseiernes Landsforbund opplever de at mange tar kontakt med advokat før de i det hele tatt har pratet med naboen.

– Mange er nok konfliktsky, og synes gjerne det er en vanskelig og klein samtale å ta, tror advokat Morten Fæste.

Selv om enkelte av sakene er av en slik art at de må sees på juridisk, så mener Fæste at mye av det som blir advokatmat kunne vært løst enkelt dersom man pratet sammen på et tidlig tidspunkt.

– Mye av det som havner i rettsapparatet er filleting som ikke egentlig har noe der å gjøre. Det er saker med mye sinne og dårlig stemning, og som er blitt prinsipp, sier han.

Fæste sier at om du tar saken til domstolen og vinner der, så har du gjerne vunnet juridisk, men naboskapet er ødelagt for alltid.

– Å møte hverandre på halvveien kan være vel så viktig som selve jussen, man skal tross alt være naboer i mange år fremover

De hjelper sine medlemmer med rettigheter, men råder dem alltid til å ha dialog med naboene først.

Det er viktig å feste trampolinen godt, men mange naboer skulle nok helst sett at det var litt færre av dem pga. støy.

Rask slutt på konflikten

I mange tilfeller er løsningen på en nabokonflikt enklere enn man skulle tro.

Aarland forteller om en konflikt som hadde vart i flere år, der treet til den ene naboen skygget for solen på tomten til den andre. I håp om å få nyte de få solstrålene denne byen har å by på, ba han naboen gjentatte ganger om å hogge ned treet. Men naboen nektet i årevis.

Konflikten dro ut, og havnet på bordet til Konfliktrådet. Der fikk den en overraskende enkel og rask slutt.

Årsaken til at treet ikke ble fjernet skyldtes nemlig at eier av treet ikke kunne gjøre det selv, og heller ikke klarte de økonomiske utgiftene det innebar å få det bort.

Naboen som ønsket treet fjernet, hadde utstyr og kompetanse til å gjøre det. Ikke bare fjernet han treet, han gjorde det også om til ved for naboen.

Naboskapet ryktes å ha blitt bra etter dette.

– Det er selvfølgelig ikke alle saker som ender på denne måten, men vi opplever at det etter de fleste møtene skjer en bevegelse i konflikten. Dette fører til at partene får en bedre forståelse av situasjonen og dermed også har det litt bedre enn tidligere, sier Aarland.