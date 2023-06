Hvilket verk er din favoritt?

De fem finalistene til Bergens Beste gatekunst er klare. Husk å stemme!

Kopier lenke

Kopier lenke

Også i sommer kårer BT Bergens Beste. Leserne har nominert kandidater i syv forskjellige kategorier. Nå er finalistene valgt. Her presenteres de nominerte i kategorien gatekunst.

Gatekunst får ofte folk til å stoppe opp og gruble litt. Det kan være en klar politisk brodd over det, men det kan også være noe som er laget kun for å være fint – og for å skape godt humør blant forbipasserende.

Mange har foreslått ulike gatekunstnere, men det er kun spesifikke enkeltverk som er i finalen.

Her er de fem finalistene:

1 «En gatekunststjerne» Navn: «Awakening» – AFK Hvor: Under Smørsbroen, men er borte i dag.

AFK er nominert av mange, og omtales som en legende. Han får ros for det mange ser på som fantastisk kunst med sterke budskap, og flere mener kunsten hans gjør byen bedre. Han er kanskje Bergens største gatekunststjerne for tiden, med verk som har tydelig sosial og politisk samvittighet.

Han har utviklet gatekunstkonseptet til ikke bare å være sjablongmalerier på en vegg, men der man ved hjelp av en qr-kode og en app kan oppleve at veggpryden får et digitalt, tredimensjonalt liv.

AFK er kanskje aller mest kjent for verket av en korsfestet Sylvi Listhaug.

2 «Tøft verk» Navn: «Deep Sea Angler» – Skurk Hvor: Rå skole

Gatekunstneren Skurk er en sentral del av gatekunstmiljøet i Bergen og har vært aktiv siden 2013. Han begynte med stensiler, men har utviklet seg i stilen og bruker han teknikker som silketrykk, polymeretsning og tresnitt.

Noen av dem som har nominert dette verket beskriver det som et både stilig og litt skummelt motiv, som er kreativt plassert i forhold til bygningen – og med en morsom symbolikk.

Dette er et tøft og iøynefallende verk, der kunstneren har brukt en utendørs trapp og to eksisterende utelamper til å lage et kjempemaleri av dypvannsfisken marulk. Dette er en fisk som har et lys hengende foran munnen, og som med det lokker til seg andre skapninger som snart skal bli spist.

Et skikkelig blikkfang ved Rå skole.

3 «En fargeklatt i byens gater» Navn: «Beneath the surface» – Nimi Hvor: Like ved Litteraturhuset

Naeem Searle er fra Sør-Afrika, og maler under navnet Nimi.

Verket beskrives som en sann fargeklatt i Bergens historiske sentrum. Det enorme verket har høy wow-faktor.

Også historien bak bildet er veldig viktig. Hele veggen er nemlig et portrett av en navngitt venn av kunstneren, som lider av klasehodepine.

Det er ikke vanskelig å få øye på dette verket like ved Litteraturhuset.

4 «Håp og livsglede» Navn: «For there is always light» – Dish Hvor: Slettebakken skole

Leserne beskriver dette som et utrolig vakkert verk som gir håp. De skriver blant annet at det lyser opp hverdagen, og minner en på at det alltid finnes lys.

Kunstneren, Gurdish Haugsdal, får ros for kvaliteten på gatekunsten, samt evnen til å formidle kunst til mennesker i alle aldre. Dish beskrives også som en sjarmerende og talentfull kvinne som inkluderer, og som er dagsaktuell om tema og sin særegne stil.

Det store, fargesprakende verket på Slettebakken skole bugner av håp og livsglede. Et svært helveggsverk hvis ambisjon antakelig kun er å bringe optimisme.

5 «Med teft for lokalisering» Navn: «Prinsen av Sandviken» – Bee Lesernes begrunnelse: Gjeble Pedersens gate

Det trekkes frem at kunstneren gang på gang treffer en nerve hos publikum, og han har fått enormt mange nominasjoner.

Leserne mener at han er en kunstner som tar samtiden på kornet, og beskriver ham som et friskt pust.

Kunstneren har i alle fall skjønt at lokalisering av verkene kan være viktig for budskapet. Det er for eksempel neppe tilfeldig at koronaverket hans ble malt på Legevakten, eller at junkfood-protesten «Eat shit» ble malt ved siden av en McDonald's-plakat som til og med er i Nedre Hamburgersmauet.

Verket «Prinsen av Sandviken» er et portrett av den nylig avdøde rapperen Vågard Unstad, her med gullkrone på hodet. En hyllest til en lokal musiker som ikke lenger er blant oss.