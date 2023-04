Har du noen av disse i ditt nabolag?

Det finnes mange ulike nabotyper, som hageentusiasten, pratmakeren, mosjonisten og grillkongen.

Elisabeth de Lange Gjesdal

Gustav Kvaal (illustrasjon)

De er både elsket og hatet, og de fleste av oss har en del av sorten.

De kan være til glede og til irritasjon, og rett som det er kan de også bli samtaleemne i festlige lag.

Det handler altså om naboer.

Enkelte typer går igjen i flere nabolag, nærmest som en kloning av hverandre.

For de fleste har vel en pratmaker i nabolaget sitt? En skravlebøtte som er en veldig hyggelig og jovial type, men som er litt vanskelig å passere.

Er du først kommet i prat med denne naboen, så kommer du deg rett og slett ikke videre. Med mye på hjertet, har denne tilsynelatende all tid i verden.

Det er fort gjort å snike seg litt unna når du får øye på denne naboen.

Og mens du står der litt bortgjemt i buskene, så skal du ikke se bort fra at råkjøreren kommer forbi.

Godt skjult bak et stort panser, suser hun gjennom nabolaget i en fart som får de fleste til å heve øyenbrynene. Selv hever hun seg over alle vedtak fra styret, og gjør som hun vil. Dessuten burde jo folk passe på ungene sine, som skaper farlige situasjoner når de vakler ustø rundt på trehjulssyklene?

Du skulle selvsagt ytret din misnøye mens hun passerer, men da er det fint å ha kranglefanten.

Dette er naboen som aldri signerer nabovarsel, og som klager bare fordi han kan klage. Selv om han synes påbygget til naboen er fint, og at det egentlig ikke er til noe sjenanse.

Kranglefanten

Han står mest sannsynlig og prater og gestikulerer med nabolagets viktigper.

Han som har påtatt seg flere verv. Som laget valgkamp for å bli med i styret, for så å oppdage at det slett ikke er noen kamp om plassene. Som liker å mene noe om det meste, og som med makten vervene gir, ikke kvier seg for å rette en pekefinger mot dem som ikke overholder protokollene.

Nå står de to der, og hytter med neven til hun som suser forbi. Og det kan du jo like litt.

«Kysten er klar», og du kan komme frem fra buskene igjen.

Akkurat tidsnok til å motta et skarpt blikk fra hageentusiasten. Hun vet å gjøre seg flid, og kan navnet på det meste av buskas. Dette mottar hun mye ros for, noe hun i aller høyeste grad setter pris på. Noen stikk i ny og ne sender hun fra seg, for selv om hun håper ingen får like fin hage som henne, så mener hun de fleste kunne gjort litt mer hagearbeid.

Hageentusiasten

Du blir raskt tilgitt for å ha stått i buskene hennes, for hun har andre ting å frustrere seg over.

Det nærmer seg nasjonaldag, og hun kan ikke forstå at skrotnissen ennå ikke har ryddet og kostet utenfor huset sitt. Her er det ikke snakk om et løperhjul som ligger slengt i oppkjørselen, her er det gamle hvitevarer, gamle juletrær, rustne trillebårer og mer. Dette er naboen som fikk stående applaus den ene gangen han klippet plenen sin.

Skrotnissen

Så kommer julekongen slentrende. Stakkaren er usynlig på denne tiden av året. Hans måned er desember, da skinner han om kapp med utebelysningen. Vårrengjøring er ikke gøy som å dra frem eske etter eske med lys, gjerne av den blinkende sorten. Huset skal helst kunne sees fra månen når julen nærmer seg.

Nå må han slukkøret konstatere at det er en annen som dominerer nabolaget, nemlig grillkongen.

Så fort vinteren er over, tripper denne naboen ut og fyrer opp grillen. Han har selvsagt ordnet seg tak over, for at den skal kunne brukes i all slags vestlandsvær. Han mener at alt kan grilles. Absolutt alt. Men han skaffet seg nylig pizzaovn for variasjonens skyld, for hvorfor lage mat inne når man kan gjøre det ute?

Mens lukten av grillribbe fester seg i neseborene når du tusler hjemover, er hun umulig ikke å få øye på.

Det er mange i nabolaget som liker å holde seg i form, men selveste mosjonisten er litt synligere enn alle andre. Hun kan fort legge joggeturen til noen runder i nabolaget slik at alle får med seg innsatsen, eller bare kjøre en solid oppvarming utenfor huset.

En fin vår- eller sommerdag tar hun gjerne med seg utstyr ut i hagen for å trene. Du trenger ikke bli skuffet dersom du går glipp av showet, det ligger sikkert noen bilder eller en liten videosnutt på sosiale medier. #endagutentreningerendagutenmening

Mosjonisten

Er du ikke så mye på det store internettet, så kan helt sikkert nabolagets sladrehank fortelle deg om det. I detalj. Denne naboen kan være din beste venn eller største fiende. Dersom du ønsker å vite hva som skjer, så er det henne du går til. Hun vet alt som er verdt å vite, og gjerne litt til. Før i tiden var hodene til disse ofte å se mellom blomsterpottene i vinduskarmen. Nå opererer de også på sosiale medier. Ingen slipper unna.

Heller ikke de som gjør alt for å gjøre nettopp det. Og da er det ikke snakk om å slippe unna sladring, men innsatsen for fellesskapet. Alle i nabolaget vet hvem denne naboen er: unnasluntreren.

Det er straks tid for dugnad der uteområdene skal fikses, noen benker trenger et malingsstrøk eller flere, og alle vet allerede nå at hun uteblir.

Forveksle det ikke med en som rent faktisk ikke kan akkurat denne gangen, eller med den private den privateHan vet å sette pris på gode naboer, og slår gjerne av en prat i ny og ne, så lenge det ikke blir for mye av det gode. Dugnad stiller han selvsagt også opp på. Han har sin egen vennekrets, og ser ikke behovet for å utvide den. Han setter pris på litt ro, og blir lett klaustrofobisk om det blir for tett naboskap. eller den asosiale naboen den asosiale naboenHun er for seg selv, og ser en annen vei eller bøyer seg for å plukke opp hageavfall når hun møter på naboer. Den usosiale slukker selvsagt lyset og skrur av ringeklokken på Halloween og på nyttårsaften.. Nei, denne naboen «kan aldri». Mens alle tar i et tak, kan hun observeres dårlig skjult bak gardinene. Er det den ekstra freidige typen, så spiser hun et godt måltid på terrassen mens hun bivåner resten. Hun ser ikke på dugnad som nødvendig å være med på, men sender gjerne ut ungene når det deles ut is til alle som har bidratt.

Dette i stor kontrast til fikseren som bidrar med det meste. Mangler du verktøy er det denne karen du går til. Han har alt du måtte trenge, og gjerne litt til. Han skinner som mest når naboer med ti tommeltotter ber om hjelp til noe han kunne ha utført med bind for øynene. Med på kjøpet får du gjerne en rask replikk eller flere, og et og annet tips. Som du selvsagt har glemt igjen til neste gang.

Du passerer festløven festløvenFestløven er ikke så glad i å være alene, og inviterer ofte folk på besøk. Nabovarsel er han ikke så opptatt av, for han har fort ikke opplevd høylydte naboer selv. Det er dessverre fort denne naboen som også har klart verst musikksmak, noe nabolaget ofte ufrivillig blir utsatt for. , katteelskeren katteelskerenDenne naboen elsker katter, og har gjerne flere av eksemplaret selv. Hun skulle ønske flere kunne lære seg å sette pris på dem, ettersom de ofte drar på besøk til andre, og minner ofte om at litt katteavføring i hagen bare er bra. og bestevennene bestevenneneNoen er så glad i naboene sine, at de nesten ikke får nok av dem. De rusler gjerne over til hverandre på kveldene med en vinflaske under armen, og tilbringer selvsagt lange, fine vår- og sommerkvelder sammen. Enkelte av dem er rett og slett så glad i hverandre at de til og med reiser på ferie sammen., men nøyer deg med et høflig nikk.

Vel hjemme igjen er det lett for å riste lett på hodet over flere av naboene.

Men kanskje har det vokst frem et spørsmål: Hvilken nabotype er du selv?

