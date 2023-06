Gründer (25) : – Man må være litt crazy

Hvem er Bergens Beste gründer? Sjekk ut de fem finalistene!

De har alle jobbet hardt, og innrømmer at det ikke er noe ni til fem-jobb. En god dose optimisme og positivitet, samt et brennende ønske om å skape noe, må ligge i bunn.

«Man må være litt crazy»

Navn: Fabio Benjamin Enzo (25) - 777 Esport Lesernes begrunnelse: Han er en fantastisk person som skaper mye aktivitet for en bortglemt gruppe. Han har startet 777 e-sport, og arrangerer eventer for både unge og eldre - og alltid med ett brett smil! Satser med «Kjartan Lauritzen» og broren Theodor i en spennende, men vanskelig bransje for en yngre målgruppe.

Fabio Benjamin Enzo

– Så kult, sier Fabio Benjamin Enzo (25).

Han tror det er en fordel å være ung gründer når det gjelder e-sport e-sportVideospill i en formalisert form for konkurranse eller prestasjonsutøvelse. All sportslig aktivitet som benytter datamaskiner og ofte datanettverk, som direkte regelgivende forutsetning for spillet som utøves gjelder som e-sport., og forteller om et raskt tempo og stadig ny utvikling.

– Det har vært skummelt til tider, men samtidig lærerikt, og mest av alt veldig givende, sier han.

Enzo tror bransjen fortsatt er i spedbarnsfasen, og at de blir sett på som en nisje - litt som snowboard og skateboard ble i starten.

– Det betyr jo at vi kan være med å sette tonen og spillereglene selv, men det er også stort behov for markedsføring av e-sport som helhet, sier han.

Enzo sier at det er mange som ønsker å prøve seg, men at det ikke er lett.

– Nåløyet er trangt. Noen vil kunne leve av det, men mange ikke. Det er vel litt sånn det er å være gründer, man må være litt crazy og våge å ta litt risiko.

2 Slik løser hun turnuskabalen Navn: Hilde Hordnes (49) - Dynamon AS Lesernes begrunnelse: Hun er gått inn i en nisje hvor det er et stort potensiale til å gjøre en stor og effektiviserende forskjell for det offentlige. Hvert år brukes flere tusen årsverk på manuell punching av turnus, og tar med det bort arbeidskraft fra en bransje med manglende arbeidskraft. Med Dynamon løses turnus på få timer, og det utgjør en vanvittig forskjell.

Hilde Hordnes

– Oi, du og du! Nå ble jeg tatt litt på sengen, dette var overraskende, sier Hilde Hordnes (49), som har utviklet et helt eget turnussystem.

Hun har selv vært leder i helsesektoren, og fått kjenne på kroppen hvordan det er å sitte med turnus-kabalen. Egne erfaringer gjorde at hun ønsket å endre måten man lager turnus på.

– Vi har ikke noe valg. Det kommer en eldrebølge, og vi får ikke flere hender, sier hun.

Målet har vært å effektivisere arbeidet med turnus, og samtidig sørge for at den er helsefremmende for arbeidstakerne og faglig forsvarlighet med bemanning. Hordnes forteller at teknologien deres reduserer tidsbruken med å legge turnus med ca 80 prosent.

3 – Det var aldri et alternativ at vi ikke skulle lykkes Navn: Morten Torlei - AVA of Norway Lesernes begrunnelse: AVA of Norway ble etablert i 2015, lanserte sitt første produkt i 2018 - og er allerede blitt en suksess. De er gått inn i et marked dominert av Kärcher og utfordrer. Målet deres er å bli det mest innovative merket på høytrykkspylermarkedet, og de selger allerede produkter til over 25 land.

Morten Torlei

– Herregud, så utrolig morsomt, og så kjekt at noen har valgt å nominere meg, utbryter Bønes-mannen Morten Torlei.

Med en far som var dedikert til høytrykkspylermarkedet på 80-tallet, endte han selv i samme bransje.

Han er grunnlegger og direktør i AVA of Norway, men trekker frem både Torkild Kaland og broren Harald Lavik. Trioen så uutnyttede muligheter i bransjen.

– Det var en bransje med lite fornyelser, og vi så mange muligheter for utvikling. Vi begynte i det små med ulike forbedringer, forteller han.

Så begynte ballen å rulle. Det som startet med ett produkt, er blitt til mange. De selger nå til 25 land.

– Man må gå inn i det med hud og hår. Det er arbeid døgnet rundt, og det har vært en spennende reise. Det var aldri et alternativ at vi ikke skulle lykkes, sier Torlei.

4 – Mange fikk ikke mulighetene de fortjente Navn: Stine Therese Andreassen (31) - WA.works Lesernes begrunnelse: Hun er en av Norges fremste tech-kvinner, og utfordrer rekrutteringsbransjen med en ny modell, og satser selv om investorene har latt vente på seg. Tidligere vunnet Ledertalent i Bergen Næringsråd og vært på liste med noen av landets fremste kvinner innen tech. Hun etablerte selskapet i 2016, og fullstendig versjon ble lansert i slutten av 2018.

Stine Therese Andreassen

– Så gøy og spennende, nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvem som har nominert meg, utbryter Stine Therese Andreassen (31).

Da hun begynte å jobbe i farens rekrutteringsbyrå for en del år tilbake, oppdaget hun at det ikke alltid var de rette folkene som fikk jobbene i IT-bransjen. Enten fordi de ikke var like flinke til å selge seg selv inn, eller fordi de ikke så like bra ut på papiret.

– Mange fikk ikke mulighetene de fortjente, og det var egentlig motivasjonen min. Vi har ikke råd til kun å bry oss om formelle utdanninger, for det finnes veldig mange som ikke har det, men som er gode på både koding og programmering, forteller hun.

Det gjorde at hun utviklet en egen modell for å fange opp rette kandidater til de ulike jobbene, og på den måten utfordre rekrutteringsbransjen.

5 Hanne og Andrea - Loppeliten Navn: Hanne Wollan og Andrea Nordvik - Loppeliten Lesernes begrunnelse: Bergens største bruktbutikk som har tatt byens barneforeldre med storm. De startet butikken etter inspirasjon fra lignende konsept i Danmark, og har fokus på gjenbruk og bærekraft. Her kan du ikke bare kjøpe barneklær og -utstyr, men også leie hylleplass - og selge selv. Gründerne har også jobbet for lovendring som skal gjøre det enklere å selge brukt.

Hanne Wollan og Andrea Nordvik

– Hæ? Så utrolig gøy. Nå ble jeg veldig glad, det er utrolig kjekt at det vi gjør blir satt pris på, utbryter Hanne Wollan.

De to har vært venner siden de var på russebuss sammen.

– Det morsomme er at vi sa den gangen at en dag skal vi drive en bedrift sammen, sier Andrea Nordvik.

De forteller at de har jobbet enormt hardt, og at mye av motivasjonen for Loppeliten er at de ønsker å bidra til FNs bærekraftsmål når det gjelder å redusere avfallsmengden.

– Det er så mye bruk igjen i utstyr og klær, særlig til barn - mye ser nesten nytt ut. Vi har allerede mange faste kunder som ser at de får tak i det de trenger hos oss, sier Wollan.

Duoen har åpnet butikk i Sandnes også, og har mange planer fremover - som de ikke vil røpe helt enda.