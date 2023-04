Hun og mannen dro på treningssenteret flere ganger i uken. Nå finner hun glede et helt annet sted.

Dette mener bergensere om treningssentre.

Noen betaler flere hundre kroner i måneden for et medlemskap de så vidt bruker. Andre klarer seg nesten ikke en dag uten.

BT skal kåre Bergens beste treningssenter. Nominer din favoritt her.

– Etter et par uker blir det så utrolig kjedelig og ensformig, forteller han.

Det er omtrent syv år siden sist han hadde et medlemskap.

Håkon Bele Lien Johansen mener det krever en spesiell vilje for å trene på et treningssenter.

Sæthre tror det kan hende hun hadde trent litt mindre hvis det ikke var for gruppetimene.

Nå finner Øxenbjerg heller glede i å gå i fjellet. Da føler hun samtidig at hun holder seg i form.

Hun forteller at sorgen etter mannens død kan ha hatt noe med det å gjøre.

Alexander Skotheimsvik (20) og William Sunde (23), Bergen sentrum

Alexander Skotheimsvik (t.v.) og William Sunde trener på Actic i Bergen sentrum nesten hver dag.

– Det er greit å ha noe å gjøre, sier Skotheimsvik.

– Også er det snart sommer da, skyter Sunde inn med et glis.

Nå er det nemlig siste innspurt for å få på plass «sommerkroppen».

Der noen har fotball eller håndball som sin treningsarena, liker kompisene best å gå på treningssenteret sammen. Det er der man kan bygge muskler, forteller de.

Kompisene mener grunnen til at noen er såkalte «støttemedlemmer» kan være at de enten ikke gidder, eller at de ikke har mulighet til å komme seg på trening.