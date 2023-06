Bergens Beste nabolag: Hvilket er din favoritt?

De fem finalistene er klare. Husk å stemme!

Også i sommer kårer BT Bergens Beste. Leserne har nominert kandidater i syv forskjellige kategorier. Nå er finalistene valgt.

Her presenteres de fem nominerte i kategorien nabolag, som har engasjert mange lesere.

I noen nabolag har de ekstra tette bånd, og mange fine fellesaktiviteter. Hvilket nabolag imponerer deg mest? Gi din stemme her.

1 «Fester, festival og kjekke naboaktiviteter» Navn: Sydnes Lesernes begrunnelse: Her er mange aktiviteter og ulike arrangement hele året. Gratis gategym, gatejogg og syklubb. Det er også markeder, festival, utekino, sankthansfeiring, juleaktiviteter og mer. Her går både klær, bøker, leker og mer i arv mellom naboene, og det er aldri et problem å få låne en kopp med sukker eller annet.

Torill Hesjedal Hartwig

– Nei, er det sant? Så hyggelig, utbryter beboer Torill Hesjedal Hartwig når BT ringer.

Hun mener mange faktorer bidrar til det sterke samholdet i nabolaget, men trekker spesielt frem en ting:

– Vi har jo fått denne Dokkeplassen. Den har skapt underverker for at vi kan bli kjent med hverandre, sier Hartwig.

I nabolaget arrangeres det flere sammenkomster hvor naboene kan møtes. Fester, en musikkfestival og nabolagstrening.

– Sankthansaften er egentlig et gammelt arrangement som vi har tatt opp igjen etter at vi fikk denne plassen, og så har vi julegateåpning. Vår egen mini-Skomakergata.

– Hvilke folk er det som bor her?

– Det er kanskje det beste av alt. Her bor det både småbarnsfamilier, studenter og pensjonister. Vi har hele spekteret, rett og slett. Et tverrsnitt av samfunnet.

Her kan du stemme.

2 «Alle kjenner alle» Navn: Breistølen Lesernes begrunnelse: Her er nærhet til fjellet og et fantastisk naboskap. Det er eget trappemarked, sommerfester og mye låning, deling og bytting av utstyr, klær, leker og mer. Dugnadsånden er på topp, og det er lett å be om hjelp. Alle kjenner alle, og det oppleves som et veldig trygt og godt nabolag.

Margrete Rasmussen

– Så kjekt, dette føler jeg er fortjent, det er et veldig spesielt nabolag, utbryter beboer Margrete Rasmussen.

Hun har bodd i Breistølen siden 1999. Da det var på tide å finne noe større enn leiligheten de bodde i flyttet de like så godt i et hus i samme nabolag.

Nabolaget har kun trappeatkomst, så her møter man ofte på naboene. Trenger man hjelp til bæring av handleposer eller annet, er det alltid noen som bidrar, kan Rasmussen fortelle.

Hun sier det gir masse gratis trim å bo slik, og roser både utsikt og nærhet til natur – så vel som naboene.

– Skal du orke å bo på toppen her, så kan du jo ikke være lat. Her er det folk med tak i, som tar initiativ, sier hun.

Slik blir det både trappemarked, julesamlinger og mer av. Noe som igjen ryktes å gi et fantastisk samhold.

Her kan du stemme.

3 «Når folk kommer sammen, blir de kjent med hverandre» Navn: Solheim Lesernes begrunnelse: En plass med mange mennesker, og varierte grupper med mennesker med ulik bakgrunn. Det er mange som gjør sitt for å skape engasjement i området, noe som gjør at her er nabolags-pub, strikkeklubb, verksted, planting, og mer. Til høsten er det planlagt ulike aktiviteter rundt matlaging.

Margrethe Norheim

– Dette er veldig hyggelig, en gladnyhet, sier Margrethe Norheim.

Hun er styreleder for Bærekraftige liv Løvstakken, der de blant annet jobber for å ha det grønnere og gøyere i nabolaget. Hun forteller at det er mange som gjør en god innsats for at området skal bli et bra sted å bo. Her er gratis verksted, strikkeklubb og mer, og ønsker du for eksempel å dyrke tomater – så kan du gjøre det i fellesområder.

Norheim har bodd i området siden 2010, og synes det er fint å bo i et nabolag over tid og å bli kjent med dem som bor der.

– Her er mange forskjellige folk, varierte grupper mennesker med ulik bakgrunn og alder.

Norheim skryter av en stor og ny lekeplass som blir veldig mye brukt, og forteller at det stadig etableres nye møteplasser.

– Det skaper tilhørighet når man samles om aktiviteter, enten det er planteprosjekt, redesign, å fikse ting, eller lage mat sammen. Når folk kommer sammen, blir de kjent med hverandre.

Her kan du stemme.

4 «Vi prøver å nå flest mulig» Navn: Borettslaget Vestre, Loddefjord Lesernes begrunnelse: Her er mange ulike aktiviteter for alle aldersgrupper, og innen ulike interesseområder. I tillegg er det flotte fellesarealer, bordtennisbord, utendørs treningsbane, grillhytter og felleslokaler som beboerne kan benytte seg av. Det er også frisør, fotograf og fotpleier som leier lokaler i borettslaget, og det arrangeres ukentlige turer og kafé. Et godt bomiljø.

Nils John Stølen

– Wow, yes, utbryter Nils John Stølen.

Han er så fornøyd med nærområdet sitt, at han skrev en over to A4-sider lang begrunnelse for hvorfor nettopp de bør kåres til det beste nabolaget. Og han burde vite hva han prater om. 66-åringen har bodd her siden 1986.

Borettslaget består av åtte lavblokker og en høyblokk, og her er 406 leiligheter. Hver onsdag er det åpen kafé for dem som av ulike grunner er hjemmeværende. Her kan de sitte sammen og prate, og bli servert gratis kaffe og kaker.

Det arrangeres også ukentlige spaserturer, aktiviteter i julen og ved andre spesielle anledninger, og mer. Cupfinalen var det mange som så sammen i det ene felleslokalet.

Han skryter også av flotte grøntarealer, ballbinge, og av utendørs treningsapparater.

– Vi prøver å ha et bredt tilbud for å nå flest mulig, sier han.

Han legger også til at borettslaget sine to ansatte gjør en uvurderlig innsats for et godt bomiljø.

Her kan du stemme.

5 «Et fantastisk nabolag» Navn: Nordåsgrenda Lesernes begrunnelse: Her er fellesarrangement året rundt, beboere i alle aldre og livssituasjoner, store grøntområder – og høy dugnadsånd. Det er eget grendehus som er barnehage i ukedagene, og sosialt samlingssted i helger og på kveldstid. Det sies at «it takes a village to raise a child», og det er akkurat sånn det føles å bo i Grenda, barna er inn og ut av alle hus og plutselig har man fem ekstra rundt middagsbordet.

Elisabeth Jebsen Marek

– Næmmen, så fantastisk, sier beboer Elisabeth Jebsen Marek (68).

Hun har bodd i Nordåsgrenda siden 1995, da hun som enke flyttet dit med sønnen.

– Jeg lurte nesten på hvor jeg var kommet, her var så fine folk. Vi ble tatt imot med åpne armer, sier hun.

Da hun ville flytte til en mindre leilighet i vår, var drømmen egentlig å flytte til sentrum. Slik ble det ikke. Hun endte opp med kun å flytte noen meter, og understreker at dette er et nabolag så absolutt fortjener å være finalist.

– Jeg kan ikke flytte fra alle naboene. At jeg ble værende her, skyldes ene og alene at det er et fantastisk nabolag.

Marek forteller om et inkluderende fellesskap der de er flinke til å finne på ting sammen. Alt fra ulike aktiviteter, leker, grilling, fester, musikalske opptredener og mer.

Alt er godt organisert med eget årshjul med aktiviteter, der de ulike tunene har ansvar for ulike aktiviteter.

Her kan du stemme.