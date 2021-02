Paal Audestad I fem år jobbet «Alex» for 30 kroner timen i en ulovlig vaskehall. Til slutt klarte han å komme seg bort. Nå lever han i skjul, og er livredd. Var det din bil han vasket?

Fem år av livet hans forsvant i en ulovlig vaskehall i Norge. Om dagen var han våt og kald. Om nettene sov han over en låve, langt fra folk.

Kanskje var det din bil han vasket? Kanskje stusset du litt, fordi vaskehallen var for shabby, og de utenlandske arbeiderne så for slitne ut? Men så tenkte du: «Det koster jo nesten ingenting. Jeg bare gjør det», før du parkerte og la bilnøkkelen i en skitten hånd.

I så fall vil du kanskje ha interesse av det «Alex» forteller: at han i fem år skal ha jobbet for 30 kroner timen, 11 timer daglig, også lørdag og noen ganger søndag. At sjefen for bilvaskehallen hver dag fraktet ham «hjem» til et kaldt rom over en låve. Der måtte han bli, isolert fra folk, til sjefen hentet ham igjen neste morgen.

Ifølge Alex var han mye våt og kald. Og hvis han eller kollegene klaget, nølte ikke sjefen med å true og slå.

Dette er østeuropeiske Alex’ fortelling om hvordan fem år av hans liv forsvant i en del av et stort, svart, norsk arbeidsmarked. Hittil har det fått drive ganske uforstyrret.