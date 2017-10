Det mest typiske trekket er at smarttelefonen forbausende ofte inngår som et element i forbindelse med samlivsproblemer. Jeg møter det til stadighet i min praksis som parterapeut og i innlegg til denne spalten. Det kommer hovedsakelig til uttrykk på to ulike, men noen ganger også overlappende måter: Enten i form av mistanker om, frykt for, eller avsløring av utroskap, eller som en opplevelse av at partneren er fjern og fraværende.

Utroskapsvarianten er kanskje den aller mest typiske. «Eva», en ung klient, kan illustrere situasjonen: Hun hadde en samboer som nærmest var besatt av mobilen.