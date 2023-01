Vinskolen: Dronning chardonnay

Druen kan omgjøres til noen av verdens fineste viner. Så hva skjer når det ikke funker?

Ingvild Tennfjord

Dette er et stykke brutalt komprimert tekst. For skal vi forsøke å presse essensen av chardonnay inn i én eneste spalte, må mye med. Chardonnay er verdens aller viktigste hvitvinsdrue. Noen motstemmer til tross, druen har vist seg uovertruffen. Faktisk er den så kjent, at den er en merkevare i seg selv. Chardonnay er anvendelig, matvennlig. Funker like godt til mat, som til nipping i sofaen. Du kan lage både hvitvin og bobler av den. Dyrkes med stort hell i nær sagt hele vinverdenen. Finnes i alle priskategorier og kvaliteter.

Smak ulike kvaliteter

Jeg kan uten problem plukke viner på ditt lokale pol, som både smaker pøkk og kan sende deg til himmels. Og dette spennet som chardonnay klarer å fremvise, gjør det også vanskeligere å velge. Jeg har lovet å vise deg mer av vurderingene jeg gjør i smakerommet. Det er svært lærerikt å smake ulike kvalitetsnivåer. Så her kommer noen chardonnay-viner jeg synes lykkes godt, og noen som bare nesten klarer det.

Egentlig er det sprøtt å tenke på. Chablis, for eksempel, er et lite sted. De dyrker én drue (chardonnay) i stort sett ett jordsmonn (kalk) Og likevel klarer druen her å fremvise et vell av ulike smaker og kvaliteter. Bær over med meg, så skal jeg forsøke å forklare.

