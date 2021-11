Ingvild Tennfjord: Klassikeren er iferd med å bli glemt, men ikke av meg

Klassikeren er i ferd med å bli glemt. Men ikke av meg. Jeg tenker på portvin så ofte at det er flaut.

Oktober kjentes som et maraton. En uhorvelig mengde vin er sluppet på markedet i disse dager. Vi er en gjeng som har forsøkt å smake oss gjennom. Når arbeidsdagen består av å filtrere rødvin gjennom tennene og gurgle hvitvin, er man sjelden sugen på et glass når man kommer hjem. Men denne høsten har vært annerledes. Noen smaker klinger i meg. Jeg tenker på dem lenge etterpå. Planlegger hvem jeg skal invitere for å dele dråpene med. Er det alderen? Vet ikke. Men vi må snakke om portvin, og vi må gjøre det nå.