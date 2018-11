Endelig! Så snart vi hadde pakket bort Halloween-kostymene, begynte jeg å snekre på denne artikkelen. Det er nesten ingenting som setter meg sånn i julestemning som å håndplukke de seks smakene jeg mener dekker alle behov i julen. Seks smaker som skal kunne matche lutefisk og pinnekjøtt, rakfisk og lefse, ribbe og medisterkake, julekake og valnøtter. Så må vi selvsagt ikke glemme at du også trenger noe å servere når venner kommer på besøk eller du ligger på sofaen og ser Love Actually. Det er krevende, men ikke umulig. Kjære leser, her har du årets redningsplanke med arbeidstittelen: All I want for Christmas.

Om vi skulle gjort det enda vanskeligere, og bare hatt en eneste smak til jul, skulle det vært bobler. Champagne er verdens mest anvendelige vin. Friskheten gjør at den løfter fet mat med letthet. Er samtidig delikat nok til å sno seg rundt fisk og skalldyr, østers eller Sølvguttenes julesang.