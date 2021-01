Hun er forelsket i en gift mann

Han lover og lover at han skal forlate konen, men det blir aldri noe av. Endelig skjønner hun hvorfor.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

For noen år siden ble jeg «sett» av en mann. Det skulle ikke mye beiling til før jeg var dypt forelsket, og det var gjensidig. Det viste seg imidlertid at han var gift.

Omkvedet var hele tiden at «ja, jeg skal skille meg». Vi satte flere tidspunkter for når han skulle fortelle det til konen, men etter hvert skjønte jeg vel at dette aldri ville bli noe av. Så bølget vi frem og tilbake en tid mens jeg forsøkte å si at jeg ikke orket å holde på slik.

Flere ganger ga jeg beskjed om at han måtte slippe meg hvis han ikke klarte å forlate konen.

River opp gamle sår

Nå har det gått flere år, og han har fremdeles ikke klart å gi slipp på meg. Gjennom årene har det med noen måneders mellomrom kommet meldinger i form av hjerter, korte spørsmål om alt står bra til, og lignende.

Det er veldig hyggelig, men samtidig fryktelig slitsomt. Sår blir stadig revet opp, og tankene mine starter igjen: Kommer han nå?

Nå i høst har han tatt kontakt på ny. Dette begynner å tære på meg, og jeg spør ham rett ut om han nå faktisk tror på at han vil forlate konen. Svaret kommer i form av en liste med punkter som alle er kjennetegn på psykisk misbruk i et forhold.

Dette er noe han først har innsett den siste tiden, forteller han. Jeg skjønner nå mer av hva som har foregått de siste årene, og fremfor alt at jeg ikke er god nok grunn for ham til å forlate konen.

Nå synes jeg synd på ham

Først syntes jeg veldig synd på meg selv. Nå synes jeg synd på ham. Jeg synes det er grusomt at han ikke klarer å ta de endelige skrittene bort. Barna hans er nå store. Jeg har selv brutt ut av et ekteskap og vet hva det krever – både økonomisk og følelsesmessig. Og det går jo!

Følelsene våre for hverandre er fortsatt sterke. Likevel har jeg nå gitt ham beskjed om at jeg ikke orker flere skuffelser, og at han ikke må kontakte meg før han faktisk har flyttet ut.

Kan du si noe om hvorfor noen ikke klarer å forlate en partner som behandler sin andre halvdel særs dårlig? Man hører primært om ektemenn, men hva med konene?