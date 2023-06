Rosé og glitter

Det er ikke lett å kåre årets rosévin. Så jeg har lagt opp til avstemning, ikke ulikt Eurovision. Er den norske juryen klar?

Ingvild Tennfjord

Datteren min kunne knapt fatte at jeg ikke så på Eurovision. Det var jo finale! Så snart jeg kom hjem og satte fra meg kofferten, viste hun meg forventningsfullt Finlands bidrag på mobilen. Og plutselig gjenkjente jeg følelsen. Husket hvordan det var å være tolv år, sitte i baksetet og memorere Belgias bidrag akkurat det året. En gang laget jeg også lister, ga poeng og stemte frem mine favoritter i Eurovision. Nå? Nå er det årets slipp av roséviner som engasjerer mest.

Trender og stiler

Sammenlikningen mellom rosévin og Eurovision er ikke så søkt som enkelte vinkjennere umiddelbart kan tenke. Deltakerlandene er stort sett de samme fra år til år. Men årgangsvariasjonene er store. Fjorårets favoritt kan skuffe. Nykommere imponere. Trender påvirker stiler og bidrag. Noen storsjarmører kan bli snakkiser og publikumsfavoritter.

Rosévin er sesongvare. Mange produsenter leverer knappe parti til vårt marked. Når det er utsolgt, må vi vente til neste år. Alt dette øker følelsen av at det er akkurat nå det skjer. Så finn frem poengskjemaene. Vi kan lage folkefest i stuen. Mens vi venter på «the votes from the norwegian jury» vil jeg gi deg et lite grunnkurs, som gjør det enklere å ta kvalifiserte valg.

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.