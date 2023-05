Slik lager du rabarbrakake

Rabarbra har en kort og vakker sesong. De ferske stilkene kan bli til en deilig, syrlig kake.

Henrik J. Henriksen

Er det et kulinarisk emne som trakteres best nord for Paris, så er det konseptet dessert. Syre i søtsakene er helt fremmed i store deler av verden og særlig i det store beltet midt i Eurasia, som er gastronomiens vugge. Fra Middelhavet til Kina er det kun sødme, fett og aroma som gjelder. Du skal reise ganske langt nordover før verken sitronsaft eller sitronskall kommer lenger enn til kjøttgryten og fiskegrillen. Pussig, med tanke på hvor godt frukten passer i en dessert. Kanskje har det noe med at frukten fra nordlige breddegrader har mer syre, og at vi er lite bortskjemt med fruktsukker?

Rabarbraen er vår sitron, og den har en kort og vakker sesong. Den vandret hit fra Sibir og trivdes følgelig godt i vårt gufne klima. Vant som vi var med mye syre og lite sukker, ble den fort husvarm som suppe og syltetøy, men kanskje først og fremst i pai.

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.