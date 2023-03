Psykolog Frode Thuen: Vil bli sammen med eksen

Hun har ingen romantiske følelser for ham lenger, men håper hun kan få det.

Vi hadde hatt et langt ekteskap da vi valgte å skille oss for en god del år siden. En viktig årsak til at vi flyttet fra hverandre, var konflikter om husarbeid og økonomi. Men med tiden er vi blitt gode venner. Han er hyggelig å være sammen med, og vi kan snakke om alt mulig. Faktisk ønsker jeg at vi kan bo på samme sykehjem når vi blir gamle.

Han var for øvrig en trofast person som jeg kunne stole på, så jeg ble aldri urolig, sjalu, utrygg og usikker på grunn av andre kvinner. Til forskjell fra andre menn jeg har vært sammen med. De har ofte snakket om ulike kvinner på en slik måte at jeg har følt meg nedvurdert, eller jeg har følt meg nedprioritert. Og nettopp fordi jeg har opplevd at andre menn ikke har vært til å stole på, har jeg ikke lyst til å prøve å etablere enda flere nye forhold.

