Trumfer erotikk alt?

Hun begjærte aldri sin første mann. Og mener erotikken har holdt det andre ekteskapet sammen.

Frode Thuen

Jeg giftet meg i ung alder med en «sjelefrende». Vi hadde felles humor og delte de fleste interesser. Han så bra ut og var snill og omsorgsfull. Men hos meg manglet en vesentlig ting: erotiske følelser for ham. Jeg hadde kjent på slike følelser i tidligere kjæresteforhold og visste hvordan det kunne være. Og siden jeg var glad i ham, og alt annet i forholdet var perfekt, tenkte jeg at følelsene sikkert ville komme etter hvert. Men det skjedde ikke. Det ble mye skuespill for å imøtekomme ham, og etter hvert som årene gikk, mye vonde konflikter.

Så traff jeg en ny mann jeg ble hodestups forelsket i. Min ektemann var tålmodig og gjorde hva han kunne for å redde ekteskapet. Men etter 15 års ekteskap og en smertefull og opprivende prosess med resultatløs parterapi, forlot jeg min første mann. For senere å gifte meg med den nye kjæresten.

