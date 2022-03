Tror folk ser på ham som «dumsnill» og «cocky». – Det er så mange som vil at jeg skal mislykkes. John Arne Riise (41) tror mange ønsker at han skal mislykkes som trener. Det gir ham ekstra motivasjon.

En augustdag i 1998 reiste 17 år gamle John Arne Riise til Monaco for å bli fotballproff. Mange advarte ham. Sa han var for ung, for uerfaren. Han bestemte seg for å vise dem. At de tok feil. At han hadde det i seg, alt som skal til for å lykkes. For å nå toppen.

Det er gått 24 år. John Arne Riise er 41 år, med lisens til å trene fotballspillere. Nå er han sportslig ansvarlig for Avaldsnes kvinner. Søndag starter Toppserien, og mange tviler på at han vil lykkes.