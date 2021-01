Da Tellef ble født, hadde han 16 brudd i kroppen. Ny behandling gir håp.

Hver gang Tellef begynner å gråte, får moren et sug i magen: Har han fått et nytt brudd nå?

Det skal bare en dytt, en vridning eller et lite fall til, så kan Tellef (1 år) brekke noe.

Hvis han prøver å reise seg, kan han fort deise bakover i gulvet og få brudd i kraniet eller i ryggen. Likevel har foreldrene bestemt seg for at han skal leve et så normalt liv som mulig. Og nå har han begynt i barnehage.