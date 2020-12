Faren er utestengt fra datterens liv

Han frykter at moren har skylden for det.

Jeg er en pappa som står i en vanskelig situasjon, og jeg frykter at kan være et trist tilfelle av foreldrefremmedgjøring. Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd for noen år siden. Status i dag er at vi har 50/50 delt omsorg for to barn, og ett barn på 13 år som jeg ikke har sett på over et år.