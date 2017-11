New York (Aftenposten): Da Håvard Nygaard satt i grønnrutet Kiwi-skjorte og skannet tacolefser og colaflasker hjemme på Sola for to år siden, var det øyeblikk som dette han drømte om:

Knatringen fra automatgeværsalver og buldrende drønn av granateksplosjoner rister den store sports- og konsertarenaen Barclays Center i Brooklyn i New York. På scenen sitter ti unge menn bak hver sin PC-skjerm. Nygaard er en av dem.