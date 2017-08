Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg skrev til deg for noen år siden og søkte råd for hvordan jeg skulle klare å bli forelsket igjen. Det har vært en lang vei å gå med meg selv, men jeg har nå funnet en mann som jeg har vært kjæreste med snart et år. Problemet er at jeg lurer på om han er den rette.