Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg visste svært lite om personlighetsforstyrrelser, helt til jeg for noen år siden innså at jeg hadde gått fra den ene med slik problematikk (min far), til den andre (min kjæreste). Da fikk jeg virkeligheten midt i fleisen, for å si det mildt, og det ble slutt på min livsløgn. Jeg føler meg nå som en komplett idiot som lot ham jeg elsket, trampe over alle mine grenser. Eller rettere sagt: Jeg hadde ingen grenser, for de hadde min far trampet ned ganske så fullstendig i oppveksten. Det har vært tøft å innse at jeg i realiteten ble formet av min egen far til å bli et lett offer for ham jeg skulle dele livet med i nesten 20 år.