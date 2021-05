Faren slet med å få kontakt med datteren. Én enkelt ting gjorde underverker. Nå har far prøvd en ny strategi for å få bedre kontakt med datteren sin.

Foreldrene til Live og Jens har vært rammet av tunge kriser. Både økonomi og manglende jobbtrygghet har slitt på dem, men verst er det at mor mistet søsteren sin bare dager etter at hun fødte Live. Nå er Live snart fire, en bestemt og fargerik jente. Hvordan hun skal møtes, er et hett tema mellom Mor og Far.

I forrige time fikk Far råd om å bruke tid på å bli kjent med datteren. Gjøre enkle, små ting med henne som gleder henne. I timen i dag ser vi på mulighetene for å få til mer balanse i familien og for at de kan bli en samlet enhet igjen.