Jakarta. Hovedstaden i Indonesia. Forurenset og overbefolket. Byen kneler under sin egen vekt og holder på å synke i havet. Oversvømmelsene kommer stadig oftere. Nå vil myndighetene begynne helt på nytt. Hovedstaden skal flyttes. Til Borneo.

Designeren kaller det en «utopi». Men Indonesias president er fast bestemt på å flytte.

Arman Yahya (67) har bygget en mur for å holde havet på avstand.

Da han flyttet hit for 15 år siden, var det for å leve tett på sjøen. Et sted der han og konen kunne gå rett fra hagen til bryggen og seilbåten og de tusen vakre øyene nord for Jakarta. Et bortgjemt drømmested for Indonesias øvre middelklasse.