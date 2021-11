Harde utenpå og flytende inni. Det er målet når du lager bitterballen.

Det meste kan friteres.

Nederland er ikke verdens gastronomiske navle, men jeg digger landet, jeg elsker Amsterdam, og magen min stortrives alltid der.

«Gud skapte verden, men nederlenderne lagde Nederland.» Uttrykket viser til det at over 20 prosent av landarealet er tatt fra havet og gjort om til dyrket mark. Dette har de holdt på med siden 1300-tallet, og det flate, fuktige landet var ekstremt godt egnet til jordbruk. På midten av 1700-tallet ble det europeiske jordbruket lagt om, og det ga rikelig med melk og kjøtt og dermed et overskudd av kufett. Det igjen ledet til en friteringskultur som gjorde seg spesielt gjeldende i England og de store flate områdene nord på kontinentet.