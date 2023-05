Kjebab

Grillet kjekjøtt marinert i rabarbrasaft og servert i lompe. Høres ikke det godt ut?

Henrik J. Henriksen

(A-magasinet): Vi er glad i geitost, og nesten bare derfor har vi mange geiter her i landet. Den lille hardhausen lever der ingen skulle tru at nokon kunne overleve. Siden geitebukken bidrar lite i melkeproduksjonen, blir geitebukkene slaktet like etter fødselen på vårparten.

Slaktes, ja, men nesten halvparten blir destruert og kastet, skriver kokk Henrik J. Henriksen i A-magasinet. Det sier seg selv at de heller burde havne på din eller min grill. Det kan være vanskelig å finne kjekjøtt i butikken, og det skyldes nok mye at vi ikke etterspør det.

Kanskje fordi vil ikke vet helt hva vi skal gjøre med det?

Les Henrik J. Henriksens oppskrifter lenger nede i saken.