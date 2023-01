Vinskolen: Outsiderne

Dette er en ode til vinene som ikke helt passet inn i julestria, tross høy kvalitet. Nå er det på tide å trekke dem frem i rampelyset.

Ingvild Tennfjord

Basis! Det er et av mine hyppigst brukte ord de siste seks ukene før jul. Basisutvalget kaller vi viner som har fast hylleplass på polet. Særlig før høytider, utfartshelger og ferier blir basisutvalget ekstra viktig, for folk rekker å ikke bestille. Skuldrene er høye, pusten sitter litt høyt oppe i brystkassen. Skal vintipsene mine være til nytte, må tilgjengeligheten være god, distribusjonen bred og motstanden lav. Men jeg kan ikke late som om vi ikke mister noe på veien. Så dette er en ode til alt du ikke ser.

Enormt utvalg

Utvalget på de største polene er på rundt 2500 produkter. Men egentlig har du tilgang til et historisk overflødighetshorn. Mer enn 34.000 produkter kan bestilles i skrivende stund. Selvsagt er det for mye for et lite marked som vårt. Andelen vin som støver ned på lager er stigende. Antallet importører knapt bærekraftig. For deg som kunde, innebærer det at du kan velge og vrake i et imponerende utvalg, uansett hvilken målestokk vi bruker. Men om du ikke vet at en vin eksisterer, har du egentlig valgmulighet da?

Se Ingvild Tennfjords vinanbefalinger lenger nede i saken.