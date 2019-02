Naturelskere gråter. Astronomer sørger. Leger har bekymringsrynker. Over alt det som forstyrrer.

Du og jeg? Vi bryr oss ikke. Eller vi tenker ikke over det. For i motsetning til det skumle mørket, er lyset godt, på sitt beste betakende vakkert, som når et fly sveiper inn over byen under innflyging en vinterkveld. Under vikler livet seg inn og ut av gulhvite formasjoner. På bakken der nede fyker folk gjennom skogens lysløyper. Noen går på skøyter på islagte, flombelyste baner, mens veldig mange andre igjen sitter med nesen ned i lysende skjermer – surfer, søker, suger inn hjerter og tomler opp, uten tanke på søvnproblemene vi stirrer på oss.