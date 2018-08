Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg har noen spørsmål jeg går og tenker på. Min bror har funnet en ny kvinne etter et langvarig ekteskap, en kvinne som for øvrig er mye yngre enn han selv. Bruddet, som var foranlediget av utroskap, kom veldig brått på og slo ned som en bombe i familien. Først og fremst for hans nærmeste, men også for oss søsken, våre ektefeller og våre barn.