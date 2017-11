Les svaret fra Frode Thuen lenger ned i saken:

Jeg er en gift kvinne i 50-årene med voksne barn. Min mann og jeg har vært sammen siden vi var unge og har stort sett hatt et godt samliv. Fra utsiden fremstår vi nok på mange måter som en idealfamilie. Det har likevel ikke bare vært enkelt, i og med at min mann i perioder har slitt med psykiske problemer og alkoholmisbruk. Jeg føler at jeg har vært og er pilaren i familien, både for mann og barn.