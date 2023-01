Er han sexgal?

Samboeren er sympatisk og omgjengelig, men hun er redd han er sexavhengig. Han er medlem av flere sexgrupper på nettet.

Frode Thuen

Vi er et eldre par som har holdt sammen i noen år nå, etter et krevende ekteskap på hver vår side. Vi har det på mange måter fint sammen, også seksuelt. Partneren min er sympatisk og omgjengelig, og familie og venner liker ham godt. Han er imidlertid en fri fugl, og det tok lang tid før han gikk inn for samboerskap. Han er heller ikke mottakelig for spørsmål om kvinner han har en tett relasjon med, eller om verdier som jeg ikke deler med ham.

Ett av disse ikke-temaene er porno og sexdating på nett. Han har vært en ivrig bruker av begge deler, noe jeg oppdaget ved en tilfeldighet. I fjor høst svarte du på et innlegg om dette, som jeg leste med interesse. Blant annet reagerte jeg på at du skrev at porno-interessen kunne bunne i et stort sexbehov. Men hva hvis partneren har et like stort sex- og nærhetsbehov, som hun ikke får tilfredsstilt fordi han søker tilfredsstillelse andre steder? Forsvinner ikke nærheten da?

Les Frode Thuens svar lenger ned.