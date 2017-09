Når Tony Nilsson (31) fra Elverum kommer hjem fra jobben, går han rett ned i kjelleren. Der har takleggeren bygget en scene. Mens familielivet går sin gang i etasjen over, lukker trebarnsfaren øynene og tar mikrofonen. Forestiller seg et helt publikum. Han kan ikke helt forklare hva som skjer. Det er som om han får Elvis direkte inn i årene. Stemmen fra underetasjen er fløyelsmyk og skremmende lik originalen.

Kjelleren er ikke lenger et hobbyverksted. Her legger han ned flere timers øving hver uke. Etter at han la ut en video på Facebook for fem år siden hvor han imiterte sitt store idol med «My way», fikk han plutselig en telefon fra en festival i Sverige. Om han ikke ville komme og spille der neste måned?