Denne dristige klatreturen gjorde Jotunheimen kjent

200 år er gått siden en dristig klatretur gjorde Jotunheimen kjent for det norske folk.

14. juli 1820 sto tre slitne menn på en spiss topp 2067 meter over havet. De hadde nettopp utført det som skulle gå inn i historien som den første alpine bestigningen av et norsk fjell. Under og rundt seg hadde klatrerne utsikt til daler, breer, vann og tinder. Et landskap som til da var ukjent.

På dagen to århundrer senere blir turen gjenskapt av et annet klatrelag. Fjellheimen er omtrent den samme som den var i 1820, men nå har den et navn: Jotunheimen.