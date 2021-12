Her er én ting som alle foreldre kan drømme om i det nye året Ble ikke julen helt som du hadde håpet? Ikke fortvil, skriver Hedvig Montgomery.

Hvert år begynner med en drøm. En drøm om det som skal komme, om forbedringer, om lykke. Denne drømmen kommer når barnefamiliene trenger den som mest, etter en julefeiring som kanskje ikke alltid ble like fin som skrytebildene vil ha det til. For spriket mellom det vi viser frem og det vi faktisk føler, er sjelden større enn i den intense juleuken.

Jeg er glad i julen selv. I sangene, luktene, følelsen av høytid. I at det kommer en fest på den aller mørkeste tiden av året, en fest som rister oss sammen rundt julebordet og de andre tradisjonene som hver familie har. Samtidig vet jeg at dette er skuffelsens tid for mange. Hvert år er det mange som ser på partneren sin og tenker at dette går ikke lenger, vi har det ikke så bra som vi burde. Som er skuffet over barn som ikke oppførte seg, slitne av familiefeider som gnisser under overflaten. Barn kan være skuffet over foreldre som heller ikke i år klarte å lage en fin og trygg jul for dem.