Hun er ensom i et fremmed land

Magdalena har brutt opp fra et uutholdelig ekteskap. Nå føler hun at hun og barna står helt alene i Norge.

Livet i det nye landet ble ikke som hun hadde håpet. De tolv årene Magdalena har bodd i Norge, har vært preget av motgang, sykdom og ensomhet. Nå står hun med ansvaret for to barn i skolealder og føler at hun ikke har noen å lene seg på. Og når sønnen på 11 ikke vil på skolen, og datteren på 10 synes alt er kjedelig – hva har hun egentlig å stille opp med som mor?

Jeg blir rørt allerede da jeg ser henne på venteværelset. Magdalena er grå i håret, men fortsatt ung. Hun er litt lut, men likevel er det noe som glitrer i øynene hennes.