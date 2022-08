Psykolog Frode Thuen: Konfirmasjon til besvær Eksmannen oppfører seg kjipt når hun tar opp datterens konfirmasjon. Kan det være at han gruer seg til å møte sin tidligere svigerfamilie igjen?

Jeg trenger noen kloke råd til å håndtere en situasjon jeg vil tro mange skilte foreldre kommer i, på en eller annen måte. Min datter skal nemlig konfirmeres neste år. Med kloke grep tror jeg det kan bli en veldig fin konfirmasjon, men det kan også gå galt. Derfor håper jeg du kan komme med noen refleksjoner, som gjør at jeg kan håndtere situasjonen på en best mulig måte.

Når jeg har nevnt konfirmasjonen i samtaler med min eksmann, har han svart spydig og oppført seg ubehagelig. Han har også antydet at han ikke nødvendigvis vil betale sin del av utgiftene. Til tross for at jeg har lagt opp til å gjøre det enklest mulig, og mer på hans premisser enn mine.